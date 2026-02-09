Comienzan las clases en Mendoza: las autoridades advirtieron que desde 2026 se podrá repetir primer grado

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 en Mendoza, el Gobierno provincial confirmó que habrá 190 días de clases y anunció que los alumnos que no alcancen los saberes básicos podrán repetir primer grado. Además, se implementará la asistencia obligatoria del 80%.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 en Mendoza, el Ministerio de Educación presentó los nuevos lineamientos pedagógicos que regirán este año y anticipó cambios estructurales que impactarán de lleno en el nivel primario. Entre las principales novedades, se confirmó que a partir de 2026 los alumnos que no alcancen los saberes básicos podrán repetir primer grado, una medida que modifica el esquema vigente de unidad pedagógica.

El acto oficial marcó el regreso progresivo a las aulas: primero los equipos directivos, luego los docentes y finalmente los estudiantes. Las clases en las escuelas primarias comenzarán el 25 de febrero, mientras que el nivel secundario iniciará el 2 de marzo. El Gobierno provincial garantizó un total de 190 días de clases, en línea con el calendario escolar obligatorio.

Repetición en primer grado y cambios en la unidad pedagógica

Uno de los anuncios centrales fue la modificación de la unidad pedagógica. Hasta ahora comprendía primero y segundo grado; sin embargo, desde este año abarcará sala de 5 y primer grado. En ese marco, se estableció que los estudiantes que al finalizar primer grado no hayan logrado alcanzar los saberes básicos deberán repetir el año.

Desde la cartera educativa explicaron que la decisión busca fortalecer la adquisición de la lectura y la escritura en la etapa inicial, evitando arrastres de contenidos en los años posteriores.

Otro eje destacado es el avance hacia la universalización de la sala de tres años. Actualmente funcionan 240 salas en la provincia y el objetivo oficial es sumar 100 más durante 2026. La inversión apunta a consolidar la educación en la primera infancia y articularla con propuestas culturales y pedagógicas tempranas.

En el nivel secundario también se implementarán transformaciones. Se incorporarán talleres optativos innovadores, entre ellos un curso de operador de inteligencia artificial que se dictará en 100 escuelas de la provincia.

Además, las nuevas escuelas secundarias técnicas tendrán planes de estudio de cinco años, dejando atrás el esquema anterior más extenso. Paralelamente, se ampliarán las pasantías y propuestas vinculadas al mundo del trabajo, junto con orientaciones en oficios para adultos.

Asistencia obligatoria del 80% y recuperación de saberes

Desde este año será obligatorio cumplir con al menos el 80% de asistencia escolar. Los estudiantes que no alcancen ese porcentaje, aun cuando hayan aprobado los contenidos, deberán concurrir a instancias de recuperación en diciembre.

También se incorporarán de manera transversal en todos los niveles el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico, como parte de una actualización curricular que apunta a formar estudiantes con competencias integrales.

Cronograma oficial de febrero 2026

Según lo informado por la DGE, las fechas clave son:

Viernes 6 de febrero : inicio de actividades para supervisores y autoridades de la DGE.

: inicio de actividades para supervisores y autoridades de la DGE. Lunes 9 de febrero : presentación de directivos .

: presentación de . Martes 10 de febrero : presentación de docentes e inicio del período de intensificación para estudiantes de primaria y secundaria .

: presentación de e inicio del período de . 11 y 19 de febrero: Jornadas Institucionales para todos los niveles.

¿Cuándo empiezan las clases en Mendoza según el nivel?

El calendario establece un inicio escalonado: