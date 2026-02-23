Comienza la vacunación antigripal en Mendoza: quiénes pueden vacunarse gratis desde el 2 de marzo

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza anunció el inicio de la vacunación antigripal en Mendoza a partir del lunes 2 de marzo, en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, además del Vacunatorio Central.

El Gobierno provincial confirmó que el próximo 2 de marzo arranca la campaña de vacunación antigripal 2026 en Mendoza. La inmunización será gratuita para los grupos de riesgo, incluyendo mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Buscan adelantarse a la circulación de la variante H3N2 subclado K, que presenta mayor contagiosidad.

La decisión de adelantar la campaña fue acordada en el marco del Consejo Federal de Salud, con el objetivo de garantizar una protección oportuna ante la circulación anticipada de virus respiratorios y la presencia de la variante H3N2 subclado K, que ha mostrado mayor capacidad de transmisión.

Quiénes pueden vacunarse gratis contra la gripe

La vacuna antigripal gratuita estará destinada a los siguientes grupos priorizados:

Personal de salud

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Personas gestantes , en cualquier trimestre del embarazo

Puérperas , hasta diez días después del parto

Mayores de 65 años

Personas menores de 64 años con comorbilidades

En el caso de quienes tengan menos de 65 años y presenten enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedad renal, pacientes oncológicos, personas con VIH o inmunosuprimidos, deberán presentar certificado médico que acredite su condición. No se requiere orden médica, sino documentación que respalde el diagnóstico.

📢 ¡Mendoza se prepara para la Campaña Antigripal 2026! 💉 ✅ Esta semana recibiremos la vacuna e iniciaremos la campaña el próximo lunes 2 de marzo. La vacunación se llevará a cabo en todos los centros de salud y vacunatorios de los hospitales — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) February 23, 2026

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación antigripal no está orientada a evitar resfríos leves, sino a prevenir complicaciones graves, internaciones y fallecimientos asociados a la gripe en personas vulnerables.

Especialistas explicaron que mientras una persona sana puede atravesar la enfermedad sin mayores consecuencias, quienes integran los grupos de riesgo pueden requerir hospitalización, terapia intensiva e incluso asistencia respiratoria mecánica. El objetivo es llegar a los meses de mayor circulación viral, durante el invierno, con una cobertura adecuada que reduzca el impacto sanitario.

Dónde vacunarse en Mendoza

Las dosis estarán disponibles desde el 2 de marzo en:

Centros de salud públicos

Vacunatorios de hospitales públicos

Vacunatorio Central de Mendoza

Las autoridades recomendaron no postergar la aplicación, especialmente en personas con factores de riesgo, para asegurar una protección temprana. La vacunación es gratuita y no requiere turno previo en la mayoría de los efectores públicos, aunque se aconseja consultar previamente en cada centro de salud.