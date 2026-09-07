Comienza a subir la temperatura: ¿cuál será la máxima?

Contingencias Climáticas señaló que para está jornada se espera que salga el sol y la máxima llegue hasta los 17 grados. Para los próximos días sobrepasaría los 22.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes subirá la temperatura llevando la máxima a los 17 grados y a la espera de que en los próximos días aumente hasta los 22.

¿Cómo estará este lunes 07-09-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Alerta de heladas: Poca nubosidad en la madrugada. Mínimas: Se esperan temperatura mínimas que en zonas frías de la zona este y Valle de Uco estarán entre los -3 y -5°°C. Junín: -2.7°C , Perdriel: -4°C, Santa Rosa: -4.5°C, Los Campamentos: -3.0°C, Tunuyán: -5.5°C, Agua Amarga: -2.8°C. San Rafael y G. Alvear: -2.5°C a -5°C.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

El martes 08-09-2026 sube la temperatura

El martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Nevadas débiles.

Máxima: 22°C | Mínima: 4°C

Miércoles 09-09-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 23°C | Mínima: 8°C