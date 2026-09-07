Comienza a subir la temperatura: ¿cuál será la máxima?

Comienza a subir la temperatura: ¿cuál será la máxima?

#Pronóstico

Contingencias Climáticas señaló que para está jornada se espera que salga el sol y la máxima llegue hasta los 17 grados. Para los próximos días sobrepasaría los 22.

usuario
Redacción ElNueve.com

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes subirá la temperatura llevando la máxima a los 17 grados y a la espera de que en los próximos días aumente hasta los 22.

¿Cómo estará este lunes 07-09-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Alerta de heladas: Poca nubosidad en la madrugada. Mínimas: Se esperan temperatura mínimas que en zonas frías de la zona este y Valle de Uco estarán entre los -3 y -5°°C. Junín: -2.7°C , Perdriel: -4°C, Santa Rosa: -4.5°C, Los Campamentos: -3.0°C, Tunuyán: -5.5°C, Agua Amarga: -2.8°C. San Rafael y G. Alvear: -2.5°C a -5°C.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

El martes 08-09-2026 sube la temperatura

El martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Nevadas débiles.

Máxima: 22°C | Mínima: 4°C

Miércoles 09-09-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 23°C | Mínima: 8°C

Seguinos en