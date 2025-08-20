Comienza a soplar el Zonda y máxima de 20 grados: cómo será el tiempo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que en la noche de este miércoles comenzará a soplar viento caliente en el Sur provincial. El jueves, se sentirá en casi toda Mendoza.

Los mendocinos se tienen que preparar nuevamente para recibir una oleada de viento Zonda en la provincia. Este miércoles por la noche comenzará a soplar en el Sur y el jueves se extenderá por casi todo el territorio.

¿Cómo estará este miércoles 20-08-2025?

El miércoles estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Comienza a soplar viento Zonda

Para este miércoles se espera circulación leve desde el norte, afectando zona Este, Valle de Uco y zona Sur desde las 12:00. hasta las 23:00.

A partir de las 21:00, viento Zonda leve en cordillera Sur, Oeste de Malargüe y Sur de Malargüe, extendiéndose hasta las 02:00 del Jueves.

Jueves | 21-08-2025

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C

Viernes | 22-08-2025

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C

Sábado | 23-08-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

Domingo | 24-08-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.

Máxima: 19°C | Mínima: 3°C