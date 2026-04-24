Comerciantes de Mendoza en crisis: denuncian fuerte caída de ventas y competencia desleal de plataformas online

Con locales vacíos y costos en alza, el sector comercial mendocino atraviesa un momento crítico. Apuntan contra las ventas por internet, las importaciones y el comercio informal como factores que profundizan la caída del consumo.

Los comerciantes de Mendoza encendieron las alarmas ante una marcada caída en las ventas, una situación que, aseguran, se arrastra desde hace meses y que se agravó en el último tiempo. En pleno centro mendocino, la imagen de locales vacíos refleja una realidad que golpea de lleno al sector.

Según relatan, muchos negocios apenas logran cubrir los costos fijos, como alquileres, servicios e impuestos. “Las ventas están muy bajas, la gente no tiene plata y cada vez entra menos público”, coinciden distintos comerciantes.

El descenso del consumo se hizo más evidente tras el inicio del ciclo lectivo, con una baja que en algunos casos alcanza hasta el 50% respecto al año 2025, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosos emprendimientos.

Ventas online y productos importados: el principal foco de conflicto

Uno de los principales reclamos del sector apunta a la creciente competencia de las plataformas online, especialmente aquellas que comercializan productos importados a bajo costo.

Los comerciantes sostienen que existe una competencia desleal, ya que los negocios físicos deben afrontar cargas impositivas, sueldos y gastos operativos que no impactan de la misma manera en el comercio digital o informal.

“Es imposible competir con precios que llegan directamente desde el exterior”, explican. Además, advierten sobre la proliferación de ventas fuera del circuito legal, lo que agrava aún más la situación.

Otro factor clave es el cambio en el comportamiento de los consumidores. Cada vez más personas optan por compras online, utilizando los locales físicos solo para ver los productos antes de adquirirlos por internet.

Frente a este escenario, algunos comerciantes comenzaron a adaptarse incorporando tiendas digitales propias. Sin embargo, reconocen que el proceso es lento y no todos cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. “Hay que aggiornarse, pero no todos pueden sostener esa transición”, remarcan desde el sector.

Qué implica el incremento de los costos para los comercios

El incremento de los costos operativos, como tarifas de servicios, alquileres y cargas laborales, es otro de los factores que impacta de lleno en la rentabilidad.

Para sostenerse, muchos comercios debieron reducir personal, eliminar horas extras o reconvertirse. Incluso, según datos del sector, miles de empresas a nivel nacional dejaron de operar o migraron hacia la informalidad.

Desde entidades empresarias advierten que la situación no es nueva, pero que se profundizó con el avance del comercio digital y la falta de controles sobre la venta ilegal.

Reclaman medidas que garanticen igualdad de condiciones para competir, mayor fiscalización sobre plataformas y políticas que fomenten el consumo interno. Mientras tanto, el panorama sigue siendo incierto y los comerciantes de Mendoza continúan en alerta, en un contexto donde sostener un negocio se vuelve cada vez más difícil.