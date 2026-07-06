Comenzó una nueva etapa de obras en el Acceso Este: hay media calzada habilitada y piden circular a 40 ¿dónde es el corte?

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre Arturo González y Tirazo, en Guaymallén. Aunque el tránsito continúa habilitado, hay desvíos, reducción de carriles y un importante operativo para ordenar la circulación.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha una nueva etapa de obras sobre el Acceso Este, en el tramo comprendido entre Arturo González y Tirasso, en Guaymallén. Desde este lunes, los automovilistas circulan con media calzada habilitada y también pueden utilizar las calles colectoras, mientras avanzan los trabajos de ampliación y repavimentación del corredor.

El inicio de las tareas coincide con el receso invernal, una época en la que disminuye el flujo vehicular, con el objetivo de reducir el impacto sobre la circulación.

Cómo se puede circular

Durante esta primera etapa, los vehículos continúan transitando por la trocha remanente de la calzada principal y por las dos trochas de las colectoras. El sector donde comienza la intervención más importante es el ubicado hacia el este, correspondiente a los tres primeros tramos de la obra.

Las autoridades remarcaron que el Acceso Este dejará de ser una vía de circulación rápida mientras duren los trabajos. Por ese motivo, solicitaron respetar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora tanto en la calzada principal como en las colectoras.

Además, en la zona de Tirasso se realizaron modificaciones sobre el cantero central para liberar media calzada en sentido hacia el este, mientras que la calle 25 de Mayo adquiere un rol clave como vía alternativa.

Un operativo con maquinaria e inspectores

La magnitud de la intervención implica un importante despliegue de recursos. En la obra trabajan cerca de 60 equipos pesados, además de unos 40 camiones batea destinados al movimiento de suelo.

Según informaron, será necesario trasladar alrededor de 500.000 metros cúbicos de tierra para concretar el proyecto, por lo que habrá un intenso movimiento de maquinaria durante los próximos meses.

Para ordenar el tránsito, unos 30 inspectores fueron distribuidos en los puntos más conflictivos del recorrido.

Qué incluye la obra

La intervención contempla la repavimentación integral del Acceso Este, la construcción de una tercera trocha de circulación y la ejecución de tres nuevos puentes, una obra que se desarrollará por etapas y demandará varias semanas de trabajo.

Con el avance de los trabajos se espera que el tránsito se complique especialmente en el denominado tramo 2, ubicado aproximadamente a la altura del carril Ponce.

Primeras demoras y opiniones divididas

Durante las primeras horas del operativo ya se registraron algunas demoras, especialmente en el inicio de la jornada, cuando fue necesario realizar cortes parciales para acomodar la maquinaria.

Algunos conductores manifestaron su malestar por las demoras y cuestionaron la organización del tránsito, mientras que otros consideraron que las molestias son parte de una obra necesaria y pidieron paciencia para que los trabajos puedan completarse.

Recomiendan utilizar las colectoras

Desde el lugar de los trabajos indicaron que actualmente es posible circular por el Acceso Este sin grandes inconvenientes, aunque muchos conductores ya comenzaron a optar por las colectoras para ahorrar tiempo.

Quienes viajan hacia Ciudad pueden utilizar la colectora norte, mientras que quienes se dirigen hacia el este cuentan con la calle 25 de Mayo como alternativa.

Las autoridades recordaron que las complicaciones podrían incrementarse a medida que avance la obra, por lo que recomendaron planificar los viajes con anticipación, respetar la señalización y reducir la velocidad en toda la zona intervenida.