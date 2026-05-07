Comenzó la transformación de la histórica Rotonda en el Parque San Martín y ya sacaron la calesita

El tradicional paseo mendocino ya muestra una imagen completamente distinta: cerraron el predio, desmontaron la antigua estructura y avanzan las obras para crear un nuevo espacio recreativo familiar en el corazón del Parque General San Martín.

La clásica postal de la Rotonda de la Calesita del Parque General San Martín cambió por completo en Mendoza. Donde durante décadas funcionó uno de los paseos más emblemáticos para familias y turistas, hoy hay cercos, maquinaria, obreros y estructuras desmanteladas que anticipan el inicio de una profunda remodelación impulsada por el Gobierno provincial.

Las obras ya comenzaron oficialmente y forman parte de un ambicioso proyecto de renovación integral que busca convertir el sector en un moderno espacio recreativo y de encuentro para mendocinos y visitantes.

Cómo será la nueva Rotonda de la Calesita en el Parque General San Martín

El proyecto contempla una intervención sobre aproximadamente 20 mil metros cuadrados y demandará una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 420 días.

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, la histórica calesita será reubicada en el centro de la rotonda, recuperando el espíritu original del lugar, conocido décadas atrás como la “Rotonda de la Música”, donde funcionaba una glorieta para espectáculos y encuentros sociales.

Además, el nuevo espacio incluirá:

Nuevos juegos infantiles modernos

Sectores deportivos y recreativos

Juegos de agua para el verano

Mesas de ajedrez y ping-pong

Bicicleteros y mobiliario urbano

Un pequeño skatepark

Áreas de descanso y encuentro familiar

Nuevos baños públicos y servicios

Desde el Gobierno señalaron que la propuesta apunta a recuperar un sector histórico del parque y transformarlo en un lugar más seguro, accesible y pensado para todas las edades.

La nostalgia de los mendocinos por la vieja calesita

El cierre del predio despertó una fuerte carga emotiva entre quienes crecieron visitando el tradicional paseo. Muchos mendocinos recordaron las tardes familiares, las vueltas en los caballitos y la clásica búsqueda de la sortija.

“Yo disfrutaba subirme al caballo y sacar la sortija para dar otra vuelta más”, relató uno de los vecinos que pasó por la zona mientras observaba las obras. Otros destacaron que la remodelación puede devolverle vida a un sector que había quedado deteriorado y con escaso mantenimiento en los últimos años.

El conflicto por la concesión y el desalojo del predio

El inicio de las obras ocurrió luego de que el Gobierno provincial avanzara con el desalojo definitivo del antiguo permisionario del lugar, cuya concesión había vencido el 31 de marzo de 2023.

Desde la Provincia informaron que, tras múltiples prórrogas administrativas y pedidos rechazados, finalmente se recuperó el inmueble para poner en marcha el proyecto de remodelación. Incluso, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para acelerar las acciones legales necesarias que permitieran liberar completamente el espacio y avanzar con las tareas previstas.

Actualmente, toda la zona permanece vallada y con circulación restringida mientras continúan los trabajos iniciales de demolición y reacondicionamiento.