Comenzó la preinscripción para las secundarias de la UNCuyo: ¿se deberá rendir examen para entrar?

La UNCUYO abrió la preinscripción 2027 para sus escuelas secundarias, un proceso obligatorio y online que estará disponible hasta el 10 de abril. Los aspirantes deberán completar un trayecto de nivelación y luego rendir exámenes de Lengua y Matemática para acceder a una de las vacantes.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) abrió la preinscripción para las escuelas secundarias 2027, un paso clave para acceder a una de las 1.110 vacantes disponibles en sus tradicionales instituciones educativas. El trámite es online, obligatorio y de única instancia, y estará habilitado hasta el viernes 10 de abril a las 23.59.

La convocatoria abarca a seis establecimientos: Liceo Agrícola y Enológico (LAE), Departamento de Aplicación Docente (DAD), Escuela del Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC) y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

Cómo hacer la preinscripción a las escuelas de la UNCuyo

Para completar la preinscripción UNCuyo 2027, las familias deben ingresar al sitio oficial de la universidad o a las webs de cada escuela y completar un formulario digital. Entre los requisitos principales se encuentran:

Presentar el certificado de alumno regular del último año de primaria.

del último año de primaria. Seleccionar las opciones de escuelas y modalidades .

. Registrar un correo electrónico del estudiante, indispensable para el cursado virtual.

Desde la casa de estudios remarcaron que no habrá otra instancia de inscripción, por lo que es fundamental completar el trámite dentro del plazo establecido.

A diferencia de otros sistemas de ingreso, la UNCUYO implementa un Trayecto Formativo de Nivelación, que comenzará el 11 de mayo y finalizará el 15 de agosto.

Durante este período, los aspirantes deberán cursar módulos virtuales de Lengua y Matemática, diseñados para reforzar contenidos básicos del nivel primario. Este proceso es obligatorio y forma parte del sistema de evaluación.

¿Hay examen de ingreso en la UNCuyo?

Sí. Para ingresar a las escuelas secundarias de la UNCuyo, los estudiantes deberán rendir exámenes de Lengua y Matemática, pero solo si cumplen previamente con el trayecto de nivelación.

Las fechas previstas son:

Examen de Lengua : 26 de septiembre

: 26 de septiembre Examen de Matemática: 3 de octubre

Quienes aprueben al menos cinco de los seis módulos en cada materia quedarán habilitados para rendir. Luego, el ingreso se definirá según el orden de mérito, elaborado en base a los resultados obtenidos.