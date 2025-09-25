Comenzó la Feria del Libro en Mendoza: hasta cuándo estará y qué actividades habrá para toda la familia

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abrió sus puertas en el Espacio Cultural Julio Le Parc y se podrá visitar con entrada libre y gratuita. Habrá más de 50 stands, actividades culturales en toda la provincia y un homenaje especial al historietista mendocino Juan Giménez.

La Feria del Libro de Mendoza 2025 ya está en marcha en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y se podrá visitar desde el 25 de septiembre al 5 de octubre con entrada libre y gratuita. Se trata de uno de los eventos culturales más esperados del año, que combina literatura, música, teatro y espectáculos para toda la familia. También habrá actividades en San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.

Esta edición está dedicada al historietista e ilustrador mendocino Juan Giménez, referente de la historieta a nivel mundial. Toda la comunicación visual de la feria se inspira en su obra, como una manera de rendirle tributo a su aporte al arte y la cultura.

El público encontrará más de 50 puestos de librerías y editoriales independientes, además de la participación de instituciones culturales de Mendoza y otras provincias. También se suman invitados internacionales, como el Consulado de Chile, que presenta una selección de escritores trasandinos.

La feria no se concentra únicamente en el Le Parc: también habrá actividades paralelas en San Rafael, Alvear, San Martín, Santa Rosa y San Carlos, llevando la propuesta a distintos rincones de la provincia.

Invitados destacados y programación

El escritor Eduardo Sacheri abrió oficialmente la feria con una presentación especial. En los próximos días, se sumarán otros nombres reconocidos como:

La feria también contará con la presencia de figuras en los distintos departamentos: en Santa Rosa estarán Narda Lépez y Fabián Vena. En San Martín, Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi. En San Carlos, Iván Noble. En San Rafael, Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP; y en General Alvear, Fabián Vena y Nito Mestre.

Además, habrá shows de música, un festival de circo en la explanada del Le Parc y espacios para charlas, firmas de libros y talleres destinados a todas las edades.

Los stands ofrecen libros a precios accesibles, desde literatura juvenil e historieta nacional hasta novelas históricas, románticas y poesía. Uno de los atractivos es la revalorización de la historieta argentina, con títulos emblemáticos como El Eternauta, muy buscado por los visitantes.

Feria del Libro 2025: Horarios y actividades

La feria puede visitarse todos los días de 15 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.