Comenzó el megacorte de agua en el Gran Mendoza: cuánto dura y cuáles son las zonas afectadas

El corte masivo arrancó este sábado y afecta a distintos puntos del área metropolitana. El servicio se restablecerá de manera progresiva una vez finalizadas las tareas.

Desde las 5 de la mañana de este sábado, la empresa Aguas Mendocinas puso en marcha un megacorte de agua potable en el Gran Mendoza, en el marco de una serie de obras clave para mejorar el sistema de distribución.

El operativo se lleva adelante con personal propio, una empresa contratista y supervisión técnica, y se concentra principalmente en la zona de La Puntilla, en Luján de Cuyo.

Según informó la compañía, las tareas apuntan a optimizar el sistema de macrodistribución del Área Metropolitana. En concreto, incluyen:

La instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 mm en la cámara seca de Benegas

mariposa en un acueducto de 600 mm en la cámara seca de Benegas La colocación de dos compuertas en una cámara de derivación de un acueducto de 1.100 mm

Estas intervenciones forman parte de la etapa final de un plan de obras iniciado el año pasado, con una inversión de 5,1 millones de dólares. El objetivo es mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el suministro a más de 800.000 usuarios.

Cuándo vuelve el agua

Aunque los trabajos se concentrarán durante este sábado, el servicio no se restablecerá de inmediato.

Una vez finalizadas las tareas, el sistema deberá recargarse y pasar por un proceso de purga, por lo que el suministro volverá de manera progresiva entre las 24 y 48 horas.

Las zonas afectadas

El corte impacta en distintos puntos del Gran Mendoza:

Ciudad : Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras : zonas centro, oeste y norte

: zonas centro, oeste y norte Luján de Cuyo : La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria

: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria Maipú: Coquimbito

Recomendaciones para los usuarios

Mientras dure el corte, se recomienda hacer un uso responsable del agua almacenada, priorizando el consumo esencial y evitando actividades como riego o lavado.