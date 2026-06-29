Comenzaron las obras frente al Casino de Mendoza: ¿cuánto durarán y dónde están los cortes de tránsito?

La renovación integral de calle Yrigoyen ya está en marcha con una inversión de 5,5 millones de dólares. La obra demandará 18 meses, incluirá el reemplazo de redes de agua y cloacas, la reconstrucción de la calzada y veredas, y provocará cortes de tránsito en una de las principales arterias que conectan Ciudad con Godoy Cruz.

Las obras de renovación integral sobre calle Yrigoyen ya comenzaron y marcarán un cambio significativo para una de las zonas más transitadas que une Ciudad y Godoy Cruz. Los trabajos, ejecutados por AYSAM con financiamiento del Gobierno de Mendoza, demandarán una inversión cercana a los 5,5 millones de dólares y se extenderán durante 18 meses.

Los primeros movimientos se realizan en la intersección de San Martín y Brasil, donde ya se encuentra interrumpida la circulación. En esta etapa inicial, las tareas abarcarán unos 230 metros y tendrán una duración estimada de cinco meses.

El presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, explicó que la obra contempla la renovación completa del colector cloacal, cuya antigüedad y reiteradas reparaciones lo colocan en una situación crítica.

“Se va a realizar una renovación integral del colector cloacal, de la red de agua y de todas las conexiones domiciliarias. Además, se reconstruirán la calzada, las veredas, los cordones y las banquinas, en una única intervención”, señaló.

Un colector que busca evitar futuros colapsos

Según explicó el funcionario, el actual colector presenta un importante desgaste luego de múltiples intervenciones realizadas durante los últimos años, lo que incrementa el riesgo de un colapso similar al ocurrido tiempo atrás en calle Tirasso, en Guaymallén.

La obra permitirá ampliar la capacidad del sistema, ya que el conducto pasará de 400 a 500 milímetros de diámetro, mejorando el servicio para toda la zona y acompañando el crecimiento urbano previsto hacia el sector del Hipódromo.

Mingorance recordó que el proyecto fue diseñado hace varios años y también contempla futuras ampliaciones en caso de concretarse nuevos desarrollos inmobiliarios en esa área.

Preocupación de comerciantes

Durante el fin de semana, comerciantes de la zona manifestaron su inquietud por el impacto que tendrán las obras sobre la actividad comercial.

Al respecto, Mingorance aseguró que tanto AYSAM como los municipios de Ciudad y Godoy Cruz trabajan en conjunto para minimizar las complicaciones.

“Sabemos que este tipo de obras generan molestias, pero también representan una mejora muy importante para los vecinos y comerciantes. No solo se renovarán las redes de agua y cloacas, sino que también se pondrá en valor todo el entorno urbano”, afirmó.

Cómo serán los cortes de tránsito

Por el momento, el corte afecta un tramo reducido sobre calle Brasil, lo que permite a los equipos técnicos relevar todas las interferencias subterráneas, como cañerías de gas, fibra óptica y otros servicios.

Sin embargo, el cambio más importante llegará durante la próxima semana, aprovechando el inicio del receso escolar de invierno.

En esa etapa se interrumpirá media calzada de avenida San Martín, en sentido sur-norte (desde Godoy Cruz hacia Ciudad), para ejecutar los trabajos sobre uno de los sectores de la calzada. Una vez finalizada esa intervención, se trasladarán las tareas a la otra mitad de la avenida y posteriormente avanzarán hacia el oeste por calle Yrigoyen.

Desde AYSAM indicaron que la planificación busca reducir el impacto sobre el tránsito, aprovechando la menor circulación de vehículos durante las vacaciones de invierno.