Comenzaron las 24 Horas de Todo Corazón: cómo podés ayudar y realizar una donación desde cualquier lugar

El evento solidario más importante de Mendoza cumple 38 años y reúne a miles de personas con un mismo objetivo: ayudar. Conocé cómo podés sumarte a las 24 Horas de Todo Corazón y realizar tu donación online o en los puntos habilitados.
Ya empezó una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más grande de Mendoza, organizado por Canal 9 Televida. Desde las 20 de este viernes hasta las 20 del sábado, mendocinos y mendocinas de toda la provincia se unen para colaborar con esta cruzada que, desde hace 38 años, acompaña a las instituciones que más lo necesitan.
Este 2025, la iniciativa brindará apoyo a 21 asociaciones de 10 departamentos, que trabajan en áreas sociales, educativas, deportivas, ambientales y sanitarias. Como cada año, la consigna es clara: cuando Mendoza se mueve con el corazón, todo es posible.
Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón
La Fundación de Todo Corazón realiza cada año este evento que no sería lo mismo sin la ayuda de toda la comunidad mendocina. Es por eso que aquellos que quieran sumarse con sus donaciones, este 2025, lo pueden hacer de diferentes maneras:
- Plataforma online: entrás a detodocorazón.org.ar y donás.
- También podés escanear el código QR que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida.
- Puntos de recaudación: si pasás por el Nudo Vial podés dejar tu donación. También hay alcancías en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén).
- También se puede donar por transferencia al alias 24SOLIDARIA, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp a los números 2616051222 y 2616051223.
Desde la organización aclararon que, al realizar una donación con billetera virtual, la cuenta aparece a nombre de Montemar Compañía Financiera, ya que la firma fue elegida por las instituciones participantes como agente recaudador de esta nueva edición solidaria.
Conoce las 21 Instituciones que participan en el ciclo 2025
- FUNDACIÓN CARMELA FASSI: Centro educativo y recreativo de personas con discapacidad mental. Comedor comunitario – Las Heras.
- PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA: DON ORIONE Hogar de atención integral a personas con discapacidades múltiples. Godoy Cruz.
- ASOCIACION CIVIL PREVENCION Y RESCATE GUARDAVIDAS: Prevención, educación y seguridad acuática.
- ASOCIACIÓN A.L.M.A.: Brinda integración e inclusión de personas con y sin discapacidad a través del deporte. Maipú.
- A.P.A.N.D.O.: Asociación civil sin fines de lucro que apoya a personas con síndrome de Down.
- FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS: HOGAR NAZARET. Es un hogar de niños y niñas de 2 a 5 años que brinda protección, cuidado y contención afectiva. Godoy cruz.
- ASOCIACIÓN CIVIL NIÑOS DEL CORAZÓN DE JESÚS EL PASTAL: Brinda asistencia alimentaria a niños, niñas, jóvenes y adultos Del Pastal y desarrollan actividades sociales y deportivas. Las Heras.
- ASOCIACIÓN MERENDERO LOS TIGRES: Brinda meriendas y comidas diarias y actividades recreativas a la comunidad infantil, juvenil y adulta del barrio Jorge Newbery y del Algarrobal. Las Heras.
- CENTRO DE JUBILADOS AÑOS DORADOS DE COLONIA SEGOVIA: Brinda un espacio de contención a adultos mayores y tercera edad, donde puedan expresar sus experiencias, adquirir conocimientos, compartir momentos lúdicos y seguir desarrollando sus capacidades en actividades socio-preventivas para mejorar la calidad de vida. Se dictan talleres de movimientos, control de salud y lo más importante, un lugar de afectos y amistad. Guaymallén.
- FUNDACIÓN SIMAS: Busca crear y fortalecer el empoderamiento individual y colectivo, desempeñando actividades, proyectos y programas que impacten efectivamente en cada una de las áreas como GEN 8, Centro Terapéutico Integral Bambú, Huella Verde, USB y el Centro de Aprendizaje Universitario. Asunción. Lavalle.
- ADIMOLU: Ayuda y asiste a personas con discapacidad motriz y mental a través de actividades de rehabilitación y recreación. Luján.
- ANADIM: Es una asociación de padres de niños con diabetes tipo 1. Su misión es educar, concientizar y contener a la comunidad mejorando la calidad de vida. Ciudad.
- EFIR: Es una asociación dedicada a la enseñanza de fútbol de niños de 3 a 17 años, además de transmitir valores y respeto. Nuestro lema es:” Un niño en las canchas es un niño menos en la calle, lejos de las adicciones”. Guaymallén.
- FIPAN MENDOZA: Brinda contención a las familias con hijos que padecen fibrosis Quística, colaboran con las necesidades de los centros de atención y capacitación de profesionales. Ciudad.
- ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS CATITAS: Protección y Prevención ante emergencias – Santa Rosa.
- FUNDACIÓN CONUTRIN: Trabaja en la prevención de la desnutrición infantil con mamás embarazadas a partir de 6 meses. Rivadavia.
- FAMILIA MENESIANA: Acompaña a niños y adolescentes en sus trayectorias escolares, reforzando habilidades, hábitos de estudio, autorregulación y organización. Hay talleres para padres y niños. Dan merienda. Luján.
- LA EQUITANA: Brinda actividades de equino terapia a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, complementado con un Centro Educativo Terapéutico y un Centro de Apoyo Escolar. San Martín.
- COOPERADORA HOSPITAL PERRUPATO: Cubre necesidades generales del hospital, como instrumental médico o mobiliario necesario para mejorar la atención de los pacientes del nosocomio. Se colabora con ropa, leche y pañales. Asisten a “La casita de madres” que aloja a las mamás que tienen sus bebés en neonatología para que ellas puedan estar bien alimentadas, tranquilas y puedan asistir a sus bebés en todo momento. San Martín.
- KUMELEN: Centro educativo, recreativo y terapéutico para niños y jóvenes con discapacidad. Godoy Cruz.
- CETAI: Actividades para prevenir enfermedades alimentarias y psíquicas infanto – juveniles.