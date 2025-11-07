Comenzaron las 24 Horas de Todo Corazón: cómo podés ayudar y realizar una donación desde cualquier lugar

El evento solidario más importante de Mendoza cumple 38 años y reúne a miles de personas con un mismo objetivo: ayudar. Conocé cómo podés sumarte a las 24 Horas de Todo Corazón y realizar tu donación online o en los puntos habilitados.

Ya empezó una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más grande de Mendoza, organizado por Canal 9 Televida. Desde las 20 de este viernes hasta las 20 del sábado, mendocinos y mendocinas de toda la provincia se unen para colaborar con esta cruzada que, desde hace 38 años, acompaña a las instituciones que más lo necesitan.

Este 2025, la iniciativa brindará apoyo a 21 asociaciones de 10 departamentos, que trabajan en áreas sociales, educativas, deportivas, ambientales y sanitarias. Como cada año, la consigna es clara: cuando Mendoza se mueve con el corazón, todo es posible.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón

La Fundación de Todo Corazón realiza cada año este evento que no sería lo mismo sin la ayuda de toda la comunidad mendocina. Es por eso que aquellos que quieran sumarse con sus donaciones, este 2025, lo pueden hacer de diferentes maneras:

Plataforma online : entrás a detodocorazón.org.ar y donás.

: entrás a También podés escanear el código QR que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida.

que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida. Puntos de recaudación : si pasás por el Nudo Vial podés dejar tu donación. También hay alcancías en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén).

: si pasás por También hay alcancías en (Ciudad) y en (Guaymallén). También se puede donar por transferencia al alias 24SOLIDARIA, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp a los números 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización aclararon que, al realizar una donación con billetera virtual, la cuenta aparece a nombre de Montemar Compañía Financiera, ya que la firma fue elegida por las instituciones participantes como agente recaudador de esta nueva edición solidaria.

Conoce las 21 Instituciones que participan en el ciclo 2025