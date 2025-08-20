Colapsó el techo del Comedor Los Horneritos y piden ayuda a los mendocinos para poder seguir

El histórico comedor de El Algarrobal, que alimenta a más de 200 familias por día, sufrió graves daños tras las intensas lluvias. Se perdieron alimentos, electrodomésticos y parte de la instalación eléctrica. Es por eso que apelan a la solidaridad de los mendocinos para poder repararlo.

El Comedor Los Horneritos, ubicado en El Algarrobal, atraviesa una situación crítica después de que el techo colapsara por las intensas lluvias del lunes pasado. El espacio solidario, que brinda comida diariamente a más de 250 familias mendocinas, sufrió pérdidas materiales importantes: instalaciones eléctricas destruidas, alimentos arruinados y electrodomésticos dañados.

Hace apenas unos días, Los Horneritos fue noticia por la gigantesca torta de 20 metros y 4.000 kilos que elaboraron para celebrar el Día del Niño, un evento que llenó de alegría. Sin embargo, la celebración quedó atrás cuando el temporal dejó inutilizable parte de las instalaciones donde funciona el comedor fundado por Gabriela Carmona.

Allí es donde funciona el comedor que habitualmente atiende a aproximadamente unas 250 familias. Es por eso que ahora necesitan de la ayuda de los mendocinos, ya que la lluvia no solo causó destrozos en el techo, sino que también el agua arruinó conexiones eléctricas, alimentos almacenados para poder cocinar en la semana, y varias máquinas como una batidora y un horno que quedaron inservibles.

“Nunca pedimos ayuda para infraestructura, siempre nos enfocamos en alimentar a la gente. Esta vez necesitamos del apoyo de todos para poder seguir trabajando”, expresó Carmona, quien además explicó que tuvieron que entregar la poca mercadería que quedaba para evitar que se arruinara en caso de nuevas lluvias.

Ahora, el desafío de Horneritos es poder arreglar el techo para poder seguir cocinando, “más allá de que se hizo la torta, el tiempo corre y el comedor sigue trabajando”.

Cómo ayudar al Comedor Los Horneritos

Todos aquellos mendocinos que quieran colaborar, lo pueden hacer, ya sea donando materiales para reparar las instalaciones como chapas, cemento, ladrillos, entre otros o también donando alimentos.

Para aquellos que quieran colaborar con dinero, para reparar y reemplazar los electrodomésticos dañados, lo pueden hacer al alias comedor.horneritos (a nombre de Gabriela Carmona), o contactándola directamente al 261 313-6783.