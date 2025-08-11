Colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia se salvó de milagro

El derrumbe ocurrió en una vivienda de Guaymallén. Bomberos rescataron a perros y gatos que estaban adentro, mientras que los ocupantes pudieron salir ilesos por el patio.

Un derrumbe en Guaymallén estuvo a punto de terminar en tragedia durante la mañana de este lunes, cuando el techo de una vivienda colapsó repentinamente. La familia que habitaba el lugar logró salir ilesa, pero sufrió importantes pérdidas materiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.30 en una propiedad ubicada en calle Murialdo al 1.335, en la zona de Villa Nueva. Según las primeras pericias, la viga central cedió, provocando la caída de gran parte de la estructura.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas de 56 años y de 35 años, madre e hija, quienes residían en el lugar. Ambas lograron salir a tiempo por el patio tras escuchar ruidos extraños en la estructura.

Al arribar al lugar, personal de Comisaría 9, bomberos voluntarios y Defensa Civil constató que el techo presentaba un derrumbe en forma de “V”. La zona fue asegurada y se procedió al apuntalamiento de la vivienda para evitar nuevos colapsos.

Además de la asistencia a las ocupantes, un técnico municipal evaluó la habitabilidad del inmueble y Desarrollo Social ofreció apoyo a la familia. En el operativo también se rescataron las mascotas que se encontraban dentro de la propiedad.

Por el momento, las autoridades continúan analizando las causas del colapso, mientras la vivienda permanece bajo observación para determinar si es segura para habitar.