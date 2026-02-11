Cobra la jubilación mínima y ganó más de $5.000 millones en el Loto Plus: la historia del mendocino que cambió su vida

El ganador del Loto Plus en Mendoza finalmente apareció. Es un jubilado que cobra la mínima, juega hace más de 30 años en la misma agencia de Godoy Cruz y soñaba con comprarse una casa.

La noticia que sacudió a Mendoza ya tiene protagonista. El ganador del millonario pozo del Loto Plus, que superó los $5.700 millones, es un jubilado mendocino que cobra la jubilación mínima y que desde hace más de tres décadas apuesta en la misma agencia ubicada en Godoy Cruz.

El hombre realizó la jugada ganadora en la agencia “Los Carri”, ubicada en Godoy Cruz, un local al que asiste desde hace más de 30 años con una rutina inquebrantable y un objetivo claro: ganar un dinero extra para poder tener su casa propia.

Según confirmaron desde la agencia, el flamante ganador vive exclusivamente de sus haberes previsionales mínimos y alquilaba en condiciones modestas. No tenía otros ingresos y su gran anhelo era dejar de pagar alquiler. “Hace más de 30 años que viene a jugar acá”, señalaron los dueños del local, que se convirtieron en el centro de atención tras conocerse que allí se vendió el ticket ganador del Loto Plus en Mendoza.

Desde el Instituto de Juegos y Casinos informaron que el ganador se presentó a reclamar el premio y que se trata de “una persona que realmente lo necesita”, aunque por cuestiones de confidencialidad no trascendieron datos personales.

Cuánto dinero cobrará el ganador del Loto Plus

El premio total ascendió a $5.707.768.413, una cifra que lo convirtió en uno de los pozos más altos entregados en la provincia. Sin embargo, tras aplicarse el 35% de descuento por impuestos, el jubilado cobrará finalmente $3.710.049.468. Aun así, se trata de una suma que cambia por completo su realidad económica.

El golpe de suerte fue doble: acertó los seis números del sorteo Tradicional, cuyo pozo era de $1.902.589.471, y además logró el Número Plus (1), lo que duplicó el premio y elevó el monto total a casi $6.000 millones.

Los números del Loto que hicieron que un jubilado gane casi 6.000 millones de pesos

Los números que salieron en el sorteo y que transformaron la vida del jubilado fueron: 00, 05, 11, 13, 26 y 30, junto al Número Plus 1. El juego Loto Plus consiste en elegir seis números del 00 al 45 y un número extra del 0 al 9. El valor del ticket completo ronda los $3.000.

En la agencia “Los Carri” reconocieron que el jubilado solía comentar su deseo de ganar para comprarse una vivienda. Lo que nunca imaginó es que el premio sería tan abultado que, literalmente, podría adquirir varias propiedades.

“Estamos felices de que haya aparecido y de que el premio sea para alguien que lo necesita”, expresaron desde el local, aliviados luego de la incertidumbre inicial sobre si el ganador reclamaría el dinero.