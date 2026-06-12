Cloacas en Mendoza: suspenden nuevas factibilidades en Luján y Maipú y crece la preocupación por los derrames

La medida busca evitar un mayor colapso del sistema de saneamiento mientras avanzan obras de remediación. Desde Luján aseguran que el servicio está garantizado, mientras vecinos de Corralitos y Puente de Hierro denuncian nuevos derrames y contaminación del agua.

El Departamento General de Irrigación dispuso la suspensión preventiva por dos años del otorgamiento de nuevas factibilidades cloacales en los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú. La medida busca evitar un agravamiento del sistema de transporte y tratamiento de efluentes mientras avanzan obras de remediación y mejoras en la infraestructura sanitaria.

La decisión implica que ambos municipios, que cuentan con autonomía en materia de saneamiento, ya no podrán otorgar de manera independiente nuevas aprobaciones para redes cloacales vinculadas a loteos, barrios privados o desarrollos inmobiliarios. A partir de ahora, deberán solicitar autorización previa a Aguas Mendocinas para verificar si existe capacidad disponible en las tuberías de transporte.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó que la medida apunta a evitar un colapso mayor del sistema.

“Si seguimos poniendo más conexiones vamos a agravar más los problemas, es una cuestión de lógica pura”, sostuvo el funcionario al justificar la suspensión de nuevas conexiones hasta tanto funcione adecuadamente el sistema de traslado y tratamiento.

Según detallaron desde Irrigación, las factibilidades ya otorgadas no serán anuladas, aunque se realizará un relevamiento para medir el impacto que tendrán sobre la red actual.

Aguas Luján llevó tranquilidad a los vecinos

Desde el municipio de Luján de Cuyo, sin embargo, buscaron transmitir calma frente a la resolución. Nicolás Bonano, director de Ingeniería y Planificación de Aguas Luján, aseguró que el sistema cloacal del departamento tiene capacidad operativa y que el servicio continuará funcionando con normalidad.

“El servicio cloacal va a seguir funcionando normalmente y no hay ningún problema de capacidad en el prestador de Luján”, afirmó.

El funcionario explicó que el municipio presta servicio al 80% del departamento y que cuenta con un plan estratégico de infraestructura sanitaria proyectado hasta 2050, con inversiones realizadas en colectores troncales clave durante los últimos años.

Además, remarcó que todos los proyectos que ya cuentan con factibilidad aprobada conservarán su derecho de conexión y no sufrirán modificaciones.

Respecto a los futuros desarrollos inmobiliarios, Bonano indicó que se trabaja en alternativas técnicas de corto plazo para evitar frenar el crecimiento urbano. Entre las opciones mencionó sistemas de biodigestores, cámaras sépticas, pozos absorbentes y pequeñas plantas compactas de tratamiento para barrios o emprendimientos comerciales.

“Hay soluciones técnicas viables y confiables para continuar con nuevos desarrollos mientras dure la remediación del sistema troncal”, aseguró.

Desde Aguas Luján adelantaron además que solicitarán una mesa de trabajo conjunta con Irrigación e Aysam para discutir una salida coordinada al conflicto.

La crisis cloacal en Corralitos y Puente de Hierro

Mientras se discute el futuro de las conexiones cloacales, vecinos de Corralitos, Puente de Hierro y Lavalle volvieron a reclamar soluciones definitivas por los constantes derrames de líquidos cloacales que afectan a la zona desde hace años.

Este viernes se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir que el gobernador declare la emergencia provincial por contaminación cloacal.

Los vecinos denunciaron basurales, malos olores, contaminación del agua y desbordes permanentes que afectan calles, viviendas y áreas productivas.

“Los vecinos ya estamos consumiendo agua completamente contaminada”, afirmaron referentes de la protesta, quienes aseguraron haber realizado estudios junto a la Universidad Nacional de Cuyo que detectaron contaminación en napas y cursos de agua.

También denunciaron nuevos derrames recientes, especialmente en calle 2 de Mayo, donde aseguran que el colapso de una bomba volvió a inundar la zona con líquidos cloacales.

La situación también afecta a productores agrícolas, quienes aseguran sufrir pérdidas económicas debido a la estigmatización de sus productos en mercados y ferias, donde, según denuncian, reciben ofertas menores por provenir de zonas vinculadas a riegos contaminados.

En paralelo, Irrigación sancionó a Aysam con una multa de 120 millones de pesos por contaminación del agua, mientras que la Justicia imputó a integrantes de la cúpula de la empresa, incluido su presidente Humberto Mingorance, bajo cargos vinculados a contaminación peligrosa para la salud y daño agravado.

Los vecinos advirtieron que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas concretas y una solución definitiva a una problemática ambiental que, aseguran, impacta de forma directa en su calidad de vida.