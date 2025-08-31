Clases en Mendoza: en estas localidades suspenden el lunes 1 de septiembre a la mañana

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender clases en los sitios de la provincia donde puede afectar las lluvias.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este mayo se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en

Zonas afectadas de TUPUNGATO La Carrera Santa Clara Zona alta de Gualtallary Zampalito Zona sur de La Arboleda



Zonas afectadas de LUJÁN DE CUYO El Carrizal Potrerillos Cacheuta



Zona afectada de LAVALLE El Secano



La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.