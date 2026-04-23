Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: en qué zonas puede faltar agua por un desperfecto en la planta potabilizadora de Luján

El corte se originó por la rotura de una aducción en Luján I y afectó a miles de usuarios; el servicio se restablece de forma paulatina y podría normalizarse en las próximas 24 horas.

Aguas Mendocinas informó que una rotura en la aducción del Establecimiento Potabilizador Luján I, ocasionada por la empresa Electrificaciones Saavedra, provocó la interrupción del servicio de agua potable en gran parte del Área Metropolitana durante varias horas.

Desde la empresa estatal indicaron que avanzarán con un reclamo por los daños ocasionados tanto en la infraestructura como por la afectación a miles de usuarios. Al momento de calcular los costos de reparación, se contemplarán los gastos materiales y humanos, además del impacto generado por la falta de servicio.

Personal técnico y operativo trabajó de manera intensiva durante toda la jornada de ayer y la noche, logrando reparar la rotura y restablecer el funcionamiento del establecimiento en la madrugada de este jueves.

Actualmente, las cuadrillas continúan con tareas de purga en los acueductos afectados, mientras el servicio se restituye de forma paulatina. Según informaron, la normalización podría completarse dentro de las próximas 24 horas, aunque algunas zonas todavía presentan inconvenientes.

Entre las áreas afectadas se encuentran:

Godoy Cruz: barrios Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio y Los Barrancos. El barrio La Gloria presenta baja presión, mientras que Palmares II y III se encuentran en proceso de recuperación.

barrios Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio y Los Barrancos. El barrio La Gloria presenta baja presión, mientras que Palmares II y III se encuentran en proceso de recuperación. Ciudad: 4ª, 5ª y 6ª sección, además de La Favorita.

4ª, 5ª y 6ª sección, además de La Favorita. Las Heras: zona oeste y centro del departamento.

Finalmente, Aguas Mendocinas solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable a medida que el servicio se restablezca, con el objetivo de facilitar la recuperación total del sistema en el menor tiempo posible.