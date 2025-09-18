Ciudad de Mendoza: cómo hacer el trámite para dejar de pagar tasas municipales si sos jubilado

Desde septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos pueden hacer el trámite para dejar de pagar tasas municipales en la Ciudad de Mendoza. Además, pueden acceder de manera gratuita a gimnasios, natatorios y espectáculos culturales organizados por el municipio.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza implementó una medida que busca aliviar la economía de los jubilados y pensionados con menores ingresos. Desde el 1 de septiembre de 2025 comenzó a regir la medida y establece que aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos ya pueden quedar exentos del pago de tasas municipales y, además, acceder de manera gratuita a espacios culturales y deportivos administrados por el municipio. ¿Cómo tienen que hacer el trámite?

Quiénes pueden acceder a la exención de tasas municipales

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas (aproximadamente $760.000 mensuales). La exención contempla el 100% del pago de:

Tasa por servicios a la propiedad raíz

Tasa de recolección de residuos

Riego y conservación de pavimento

Servicios del Cementerio de la Ciudad

También podrán acceder personas en edad jubilatoria —mujeres desde 60 años y varones desde 65— que no perciban haberes previsionales, siempre que sus ingresos no superen el límite establecido. Sin embargo, los solicitantes que perciban haberes por un importe superior al de dos jubilaciones mínimas, quedan excluidos del beneficio de exención.

Entre los requisitos figuran, tener domicilio en la Ciudad de Mendoza, habitar la vivienda, no destinarla a alquiler ni actividad comercial, y no registrar deudas municipales.

Cómo hacer el trámite en Mendoza

Los interesados deben presentarse en la Ventanilla Única Municipal (9 de Julio 500, planta baja inferior, ala sur), de lunes a viernes de 8 a 13.30 horas. Además, deberán presentar:

DNI del titular y de los convivientes.

Último recibo de jubilación o pensión (del titular y convivientes, si corresponde).

Contrato de alquiler o comodato en caso de ser inquilino, que acredite el pago de tasas y que no supere dos jubilaciones mínimas.

Certificado de ANSES (“Pago de beneficios”).

Constancia de no poseer deudas municipales.

Beneficios culturales y deportivos para jubilados

Además de la exención de tasas, los decretos municipales N° 892 y 893 establecen que los jubilados con haberes mínimos podrán acceder a:

Gimnasios y natatorios municipales sin costo, según disponibilidad de cupos.

Entradas gratuitas a espectáculos culturales en los principales espacios de la Ciudad: Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla y Sala 2 de la Nave Cultural. Se entregarán hasta 10 entradas por función, solicitadas con 48 horas de anticipación en boletería.

En el caso de los beneficios culturales y deportivos, los jubilados deberán acreditar su condición en cada espacio para acceder sin costo.