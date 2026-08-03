Cinco demorados tras un intento de robo a la camioneta de Luis Petri en Mendoza

El hecho ocurrió en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, donde desconocidos cortaron la lona de la caja de la Chevrolet S-10 sin lograr sustraer pertenencias.

El domingo por la noche, cerca de las 22:39, se produjo un intento de robo contra la camioneta Chevrolet S-10 del diputado nacional Luis Petri, estacionada en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, en pleno microcentro de Mendoza. Dos hombres vestidos de negro fueron vistos manipulando la caja del vehículo y cortando la lona, aunque no lograron sustraer pertenencias. El propio legislador advirtió la maniobra al salir de su domicilio y dio aviso inmediato al 911, lo que permitió activar el protocolo de seguridad en la zona.

El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) analizó las cámaras de seguridad y logró identificar a los sospechosos. El seguimiento permitió ubicar a los individuos en calle Montevideo, donde se desplegó un operativo conjunto. Participaron efectivos de la Unidad Operativa Capital, personal del Barrio Cívico y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR). Como resultado, cinco personas fueron demoradas y trasladadas para determinar su vinculación con el hecho.

La causa quedó en manos de la Unidad Investigativa Capital, bajo disposición del Ayudante Fiscal de turno. Se continúa con el relevamiento de imágenes de cámaras públicas y privadas para establecer responsabilidades y definir si los demorados tuvieron participación directa en el intento de robo. Hasta el momento, Petri no realizó declaraciones públicas sobre el avance de la investigación, aunque sí relató que observó a un hombre alejarse de su camioneta en el momento del incidente.

Más allá de que el robo no se consumó, el hecho pone en evidencia la problemática de la seguridad en el microcentro mendocino, donde la presencia de cámaras y la rápida reacción policial fueron determinantes para evitar mayores consecuencias.