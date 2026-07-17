Cierre del Paso Cristo Redentor: el plan de Mendoza para evitar el colapso de camiones en la Ruta 7 por el temporal

El Gobierno de Mendoza activó un operativo especial por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor debido al intenso temporal de nieve. El plan limita la cantidad de camiones en circulación, habilita playas de estacionamiento y permite que las empresas mendocinas retiren sus unidades de la ruta hasta que se restablezca el tránsito hacia Chile.

El temporal de nieve en alta montaña continúa complicando la transitabilidad sobre la Ruta Nacional 7 y mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, una situación que podría extenderse durante varios días según los pronósticos meteorológicos. Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza, junto a organismos nacionales, fuerzas de seguridad y representantes del sector del transporte, puso en marcha un plan de contingencia para ordenar el ingreso y estacionamiento de los camiones de carga, evitar largas filas sobre la ruta y garantizar condiciones de seguridad para los transportistas.

Mendoza fijó un límite de camiones para evitar el colapso de la Ruta 7

Uno de los puntos centrales del operativo establece que no podrá haber más de 2.700 camiones dentro del territorio provincial mientras permanezca cerrado el corredor internacional.

La medida busca impedir que la Ruta 7 colapse con miles de vehículos de carga a la espera de la reapertura del paso hacia Chile.

Según explicaron las autoridades, una vez que el cierre supere las 72 horas, la Aduana dejará de otorgar nuevas habilitaciones para el cruce internacional hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Una de las principales novedades del operativo implementado este invierno beneficia a las empresas de transporte radicadas en Mendoza.

A diferencia de temporadas anteriores, los camiones con base operativa en la provincia no deberán permanecer estacionados sobre la Ruta 7 durante todo el cierre, sino que podrán regresar a sus depósitos o playas privadas.

Cuando el Paso Cristo Redentor vuelva a habilitarse, esas unidades serán convocadas nuevamente para incorporarse al operativo de salida de manera ordenada.

Desde el Gobierno provincial explicaron que esta modalidad permitirá reducir considerablemente la congestión vehicular y mejorar la logística del transporte internacional.

Dónde podrán estacionar los camiones mientras permanezca cerrado el paso

El esquema contempla distintos puntos de contención distribuidos entre alta montaña y la zona Este de Mendoza.

En Uspallata quedaron habilitadas tres playas con capacidad para aproximadamente 530 camiones:

ACI Uspallata: hasta 250 unidades.

hasta 250 unidades. Estación de servicio YPF Uspallata: capacidad para 200 camiones.

capacidad para 200 camiones. Parador Doña Carmen (ex EG3): espacio para 80 vehículos.

Mientras tanto, los transportes provenientes de otras provincias o del extranjero serán derivados a playas de estacionamiento ubicadas entre Eloy Guerrero y La Paz, donde existen alrededor de 930 plazas disponibles.

Todos estos sectores cuentan con servicios básicos, sanitarios, seguridad y asistencia para los choferes mientras esperan la reapertura del corredor internacional.

Habrá dos “pulmones” para agilizar la salida cuando reabra el Paso Cristo Redentor

Otra de las incorporaciones del operativo consiste en la creación de dos grandes espacios de desconcentración destinados exclusivamente a los camiones mendocinos.

Estos “pulmones” estarán ubicados en:

Ruta 7 y Acceso a Refinería , con capacidad para unos 300 camiones.

, con capacidad para unos 300 camiones. Ruta 84 y Ruta 7, donde podrán concentrarse alrededor de 400 unidades.

Desde allí, los vehículos serán organizados en grupos para avanzar hacia alta montaña cuando las autoridades habiliten nuevamente el tránsito internacional.

Las autoridades remarcaron que el propósito principal es preservar la seguridad vial, evitar embotellamientos sobre la Ruta 7 y permitir una reapertura ordenada del Paso Internacional Cristo Redentor una vez que finalice el temporal de nieve.