Cierran el Paso Cristo Redentor por nevadas: hasta cuándo no se podría cruzar a Chile 

Las autoridades de Argentina y Chile confirmaron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor ante el pronóstico de intensas nevadas en la alta montaña. La medida comenzará este lunes por la noche y no descartan que las complicaciones climáticas se extiendan durante varios días.

El invierno comenzó a hacerse sentir con fuerza en la cordillera y las autoridades decidieron cerrar el Paso Cristo Redentor debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. La medida afectará el tránsito entre Argentina y Chile y responde a los pronósticos que anticipan importantes nevadas en la alta montaña. Según informaron los organismos coordinadores de ambos países, la circulación quedará suspendida desde este lunes 8 de junio por la noche debido a que las condiciones climáticas no garantizan una transitabilidad segura sobre la ruta internacional.

Cuándo cierra el Paso Cristo Redentor

El operativo de cierre comenzará de manera escalonada. En territorio argentino, la barrera de Uspallata se cerrará a las 19, mientras que en el sector chileno de Guardia Vieja la interrupción será desde las 18.

En tanto, el Túnel Internacional Cristo Redentor dejará de operar a las 21 horas de Argentina y a las 20 horas de Chile.

La decisión fue tomada luego de analizar los informes meteorológicos que prevén nevadas de consideración durante gran parte de la semana en la zona cordillerana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Mendoza (@bomberos_uspallata)

Pronostican varios días de nevadas en alta montaña

Los reportes climáticos indican que las precipitaciones níveas podrían registrarse entre el martes y el fin de semana, con eventos previstos para el martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

Esta situación genera preocupación entre los organismos encargados del mantenimiento de la ruta, ya que una sucesión de tormentas invernales puede complicar las tareas de despeje y provocar acumulación de nieve y hielo en sectores críticos del corredor internacional.

Actualmente, desde Argentina los vehículos pueden ingresar entre las 9 y las 21 horas, mientras que desde Chile la circulación está habilitada entre las 8 y las 20 debido a que comenzó a regir el horario invernal.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipó para los próximos días temperaturas bajas y condiciones inestables.

Para este lunes se espera una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, neblinas matinales y precipitaciones aisladas. La máxima rondará los 12°C.

El martes y miércoles continuarán las condiciones frías, con temperaturas máximas cercanas a los 14°C y 16°C, mientras que las nevadas seguirán concentrándose en la cordillera mendocina.