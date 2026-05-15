Cierran el Paso Cristo Redentor por nevadas en la cordillera

El ingreso de un frente polar provocó acumulación de nieve en alta montaña y obligó a suspender la circulación de vehículos. Las autoridades recomiendan esperar nuevas evaluaciones antes de planificar viajes hacia Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía terrestre que conecta Mendoza con Chile, se cerrará a partir de las 11 de este viernes debido al pronóstico de intensas nevadas en la cordillera. La medida fue confirmada por el Sistema Integrado Cristo Redentor, que dispuso la interrupción total del tránsito para garantizar la seguridad de los viajeros.

El cierre comenzó a las 9:00 en el Área de Control Integrado de Uspallata y a las 8:00 en Guardia Vieja, del lado chileno. Más tarde desde las 11:00, las aduanas de Horcones y Los Libertadores también suspenderán la atención, dejando sin circulación a todo tipo de vehículos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas en la zona de alta montaña, que se extenderán durante el sábado. Se espera que la acumulación continúe en sectores críticos de la ruta, lo que condicionará la reapertura del corredor internacional.

En el Gran Mendoza, para este viernes se espera con cielo algo nublado y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C. Sin embargo, el sábado se anticipa un marcado descenso térmico, con mínimas de 7 °C y máximas de apenas 14 °C, acompañado de lluvias, lloviznas y nevadas en cordillera. El domingo, en tanto, se prevén heladas generales y una mínima de -1 °C, con nubosidad en disminución.

La reapertura dependerá de la evolución del clima y será evaluada en las próximas horas. Mientras tanto, el fin de semana se presenta frío y gris en Mendoza, con un escenario que recuerda la importancia de extremar precauciones y planificar con antelación los viajes en temporada invernal.