Cierra el Paso Cristo Redentor por nevadas y riesgo de aludes: ¿cuándo abriría?

Las autoridades argentinas y chilenas dispusieron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor por nevadas intensas, lluvias y riesgo de aludes en la alta montaña. La medida rige desde este miércoles por la noche y afecta a todo tipo de vehículos, en plena temporada de vacaciones.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva debido a que se esperan malas condiciones climáticas en Alta Montaña. La decisión fue tomada en conjunto por los organismos de frontera de Argentina y Chile, ante los pronósticos de nevadas, tormentas y baja visibilidad que complican la transitabilidad.

Según informaron desde la Coordinación del Paso, la circulación estará habilitada hasta las 22 de este miércoles, horario en el que se interrumpirá el tránsito en Uspallata del lado argentino y en Guardia Vieja del lado chileno. El cierre total de los complejos aduaneros se concretará a las 23.59, quedando el cruce clausurado durante toda la jornada del jueves.

¿Cuándo podría reabrir el Paso Cristo Redentor?

Las autoridades indicaron que la reapertura está prevista para el viernes, siempre y cuando mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad vial en la zona de alta montaña. No obstante, aclararon que la decisión final dependerá de la evolución del tiempo y de los informes actualizados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que podrían ser localmente fuertes, con ráfagas de viento, lluvias persistentes y posibles nevadas en sectores elevados. En este contexto, también se advirtió sobre el riesgo de aludes, especialmente en áreas como Los Libertadores y los Caracoles chilenos.

Desde los organismos de control solicitaron a quienes tenían previsto cruzar a Chile o regresar a Mendoza que se informen por canales oficiales y eviten viajar hacia la alta montaña mientras dure el cierre. Además, remarcaron la importancia de respetar las indicaciones y no intentar circular en condiciones inseguras.