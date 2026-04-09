Cierra el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde qué hora no se podrá cruzar este viernes
Chile
El Paso Cristo Redentor cerrará este viernes por un frente de inestabilidad en alta montaña, lo que obligará a interrumpir el tránsito internacional desde la tarde.
El Paso Cristo Redentorcerrará este viernes 10 de abril debido a un frente de inestabilidad climática en alta montaña, que pone en riesgo la seguridad vial en el corredor internacional que conecta Argentina con Chile.
La decisión fue confirmada por la coordinación del sistema integrado, que dispuso interrumpir el tránsito a partir de las 16:00, mientras que el corte preventivo en Uspallata se realizará desde las 14:00 (hora argentina). En tanto, del lado chileno, el cierre comenzará a las 13 en Guardia Vieja.
La medida responde a pronósticos que anticipan condiciones meteorológicas adversas, con posibles nevadas, viento y baja visibilidad en sectores de mayor altura, lo que podría afectar la transitabilidad segura para todo tipo de vehículos.
Mañana 10 de abril a partir de las 16:00 hs el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, corte en Uspallata a las 14:00 https://t.co/ALb7pEAjAz Argentina, hay frente de inestabilidad en alta montaña que condicionan la transitabilidad segura.
Desde las autoridades indicaron que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, ya que la reapertura dependerá de la mejora del clima y de la evaluación de la calzada por parte de los organismos viales de ambos países.
Ante este escenario, recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile postergar el cruce y consultar los canales oficiales para seguir la evolución del estado del paso internacional.