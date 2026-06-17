Cierra el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo no se podrá cruzar a Chile

Las autoridades confirmaron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor debido a las condiciones meteorológicas adversas en alta montaña. La medida afectará a todo tipo de vehículos y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La coordinación del sistema fronterizo informó que el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva a raíz de la inestabilidad climática que afecta a la cordillera mendocina desde este jueves 18 de junio. La decisión fue adoptada tras evaluar los pronósticos meteorológicos para las próximas horas, que anticipan complicaciones en sectores de alta montaña y podrían poner en riesgo la circulación vehicular.

Desde cuándo estará cerrado el Paso Cristo Redentor

Según detallaron desde la Coordinación del Centro de Frontera, el cierre regirá durante el jueves 18 de junio para ambos sentidos de circulación y alcanzará a todo tipo de vehículos, tanto particulares como transporte de cargas y pasajeros.

Además, se dispuso el cierre escalonado del corredor internacional:

La barrera de control en Uspallata cerrará este miércoles a las 19.

cerrará este miércoles a las 19. El Túnel Internacional Cristo Redentor dejará de operar a partir de las 21 (hora argentina) y las 20 (hora chilena).

Las autoridades remarcaron que la medida es preventiva y que la reapertura dependerá de la evolución de las condiciones climáticas en la cordillera.

El principal motivo del cierre es la presencia de un sistema de inestabilidad que afecta especialmente la zona de montaña, donde se esperan nevadas, bajas temperaturas y posibles complicaciones para la circulación.

Desde los organismos responsables del corredor bioceánico señalaron que el objetivo es garantizar la seguridad de quienes transitan por una de las rutas internacionales más importantes del país.

Por ese motivo, recomendaron a transportistas, turistas y viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje hacia la frontera con Chile.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

Mientras la situación se presenta compleja en la cordillera, el pronóstico para el llano mendocino muestra una mejora gradual de las condiciones. Para este jueves se espera una jornada parcialmente nublada, con vientos provenientes del sector sur y un leve ascenso de la temperatura gracias a una mayor presencia del sol durante la tarde.

Las previsiones indican una temperatura máxima cercana a los 18°C y una mínima de 7°C, dejando atrás, al menos temporalmente, las condiciones más intensas de frío registradas durante las últimas jornadas.