Cierra el Paso Cristo Redentor: desde cuándo no se podrá cruzar a Chile

Las autoridades del túnel internacional confirmaron que el tránsito estará cerrado de manera preventiva. Qué pasará los próximos días.

Quienes planeaban cruzar hacia Chile en los próximos días deberán reprogramar su viaje. Las autoridades informaron que el Paso Internacional Los Libertadores se cerrará de manera preventiva debido a las condiciones de inestabilidad climática en la cordillera, con pronóstico de nevadas intensas.

De acuerdo al comunicado oficial, este jueves 25 de septiembre el cruce internacional quedará cerrado a partir de las 22 horas, con corte de circulación en Uspallata desde las 20 horas. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y se aplicará en ambos sentidos.

Desde la coordinación del túnel internacional remarcaron que el cierre responde a los informes meteorológicos que “dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”. Además, recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las novedades sobre la reapertura.

Horario extendido en el Paso Internacional a Chile

Cabe recordar que, desde el 1º de septiembre y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Cristo Redentor–Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas, lo que facilita la circulación durante la temporada alta de tránsito. Sin embargo, estas disposiciones pueden modificarse frente a situaciones climáticas adversas, como la registrada esta semana.