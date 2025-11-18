Cierra el Paso Cristo Redentor antes del fin de semana largo: en qué horario estará cortado el tránsito este jueves 20 de noviembre

En la antesala del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado durante siete horas este jueves 20 de noviembre por trabajos de reparación en el túnel internacional.

En plena previa del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, el Paso Cristo Redentor tendrá una interrupción total del tránsito internacional debido a trabajos de reparación en el interior del túnel. La medida impactará especialmente a quienes planean cruzar a Chile para descansar, hacer compras o aprovechar las promociones típicas de estas fechas.

A qué hora cierran el Paso Cristo Redentor este jueves

Según confirmaron las autoridades del túnel internacional, el paso estará cerrado este jueves 20 de noviembre, desde las 00 hasta las 7 de la mañana, un corte total que afectará el tránsito para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El coordinador general del corredor internacional, Justo José Báscolo, explicó que Vialidad Nacional realizará tareas de reparación de la calzada dentro del túnel, lo que obliga a interrumpir la circulación durante esas siete horas.

Pese a este corte puntual, el Paso Cristo Redentor continúa habilitado las 24 horas fuera de ese período.

Fin de semana extralargo: cómo impacta el cierre para cruzar a Chile

El viernes 21, declarado día no laborable, marcará el inicio del fin de semana extralargo que muchos mendocinos y turistas planean utilizar para cruzar a Chile.

El lunes 24 se concretará el traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que se prevé un movimiento intenso en la frontera.

Por eso, el corte programado de la madrugada del jueves será un dato clave para quienes tengan pensado iniciar el viaje temprano.

Otra opción: abre el Paso de Agua Negra en San Juan

Para quienes busquen alternativas, el Paso de Agua Negra, que une San Juan con Coquimbo, volverá a operar para la temporada estival el 26 de noviembre.

Este cruce, muy elegido por quienes viajan en camioneta 4×4 rumbo a La Serena, se encuentra a 4.780 metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda hacerlo con precaución y con los repuestos esenciales, herramientas y provisiones necesarias.

El camino combina 425 kilómetros de asfalto y 75 kilómetros de ripio, con zonas irregulares donde se aconseja evitar frenar en curvas o pendientes. También se sugiere realizar el ascenso de día y evitar el mediodía en las áreas más altas de la cordillera.