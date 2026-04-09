Ciclista mendocino en estado crítico luego de ser atropellado en San Juan

El accidente ocurrió en la Ruta 20, en el departamento 25 de Mayo, cuando Ariel Felipe Carrizo regresaba de la peregrinación a la Difunta Correa. El conductor se fugó y la Justicia sanjuanina investiga el caso como abandono de persona.

Un grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional 20, en el departamento 25 de Mayo, dejó a un ciclista mendocino en estado crítico. Se trata de Ariel Felipe Carrizo, de 48 años, quien fue atropellado en la madrugada del 4 de abril mientras volvía en bicicleta de la tradicional peregrinación al santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.

El hecho se produjo cerca de las 00:37, cuando Carrizo circulaba por el kilómetro 539 de la ruta. Según informaron fuentes policiales, fue hallado inconsciente en la banquina por una pareja que transitaba la zona y dio aviso inmediato a las autoridades. El ciclista fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva con traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas.

En el lugar del accidente se encontraron restos plásticos y una óptica que podrían pertenecer al vehículo involucrado. La UFI de Delitos Especiales de San Juan investiga el caso bajo la figura de “choque y fuga” y “abandono de persona”. Los peritos trabajan en identificar el rodado a partir de las piezas halladas, mientras se intensifica la búsqueda del conductor.

La familia de Carrizo expresó su preocupación por la falta de información oficial sobre su evolución médica. “Queremos saber cómo está, que nos digan la verdad. Ariel salió a cumplir una promesa y terminó en terapia intensiva”, señalaron allegados en declaraciones a medios locales. Además, reclamaron que se esclarezca el hecho y que el responsable sea identificado.

El accidente se produjo en un contexto de alto tránsito de promesantes que regresaban del santuario de la Difunta Correa, una tradición que cada año convoca a miles de fieles. En paralelo, se registraron otros incidentes durante la peregrinación, entre ellos la muerte de un ciclista que se descompensó en la Cuesta de las Vacas.

Especialistas en seguridad vial remarcaron la necesidad de reforzar controles en fechas de gran concurrencia. “La combinación de tránsito intenso, cansancio de los peregrinos y falta de iluminación en algunos tramos de la ruta genera un escenario de riesgo que debe ser atendido con medidas preventivas”, advirtió Federico Sosa, vocero de una ONG dedicada a la prevención de accidentes.

La investigación judicial busca dar respuestas rápidas y determinar responsabilidades en un caso que expone nuevamente la vulnerabilidad de los peregrinos en rutas de alto tránsito.