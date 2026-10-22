Choque con vuelco en el Corredor del Oeste: uno de los autos derribó la luminaria y el tránsito está cortado en ambas manos

El accidente ocurrió a la altura de Salvador Civit y obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos. Las personas involucradas recibieron atención médica y quedaron fuera de peligro.

Un choque entre dos vehículos obligó a interrumpir la circulación en ambas manos del Corredor del Oeste, a la altura de Salvador Civit, en Godoy Cruz. Tras el impacto, uno de los rodados volcó y una columna de alumbrado público cayó sobre la calzada, lo que complica el tránsito en la zona.

El siniestro afectó los dos sentidos de circulación.. En la mano hacia el sur quedaron los vehículos involucrados, mientras que en la contraria la estructura de alumbrado y sus restos bloquearon el paso.

Según la información preliminar, las personas involucradas sufrieron heridas leves y recibieron atención médica. Una mujer que se encontraba en el lugar confirmó que la conductora del vehículo al que hacía referencia estaba bien y explicó que se había quedado para cuidar sus pertenencias.

En el lugar trabajan personal policial, agentes de tránsito y efectivos de la Municipalidad de Godoy Cruz. Una grúa interviene para retirar los vehículos siniestrados, mientras se realizan las tareas necesarias para liberar la calzada.

Durante el operativo, los conductores que circulaban por la zona debieron buscar alternativas.

Las personas involucradas quedaron fuera de peligro y recibieron la asistencia médica correspondiente.