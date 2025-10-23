Choque frontal en Guaymallén: un auto circulaba en contramano y provocó un accidente

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de Pedernera y el lateral norte del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. El siniestro involucró a una camioneta Nissan Kicks y a un auto particular que, según los testigos, circulaba en contramano.

De acuerdo con lo informado desde el lugar por el móvil de Noticiero 9, el auto que avanzaba en sentido contrario sobre la lateral norte impactó de frente contra la camioneta que salía por calle Pedernera. El choque se habría producido porque ambos conductores se encandilaron por el sol y no llegaron a advertirse.

¿Cómo están los ocupantes del auto?

A pesar del fuerte impacto, los dos conductores resultaron con heridas leves. El hombre que manejaba el auto sufrió un corte en la cabeza, mientras que la mujer que conducía la camioneta presentó un pequeño corte en el cuello —provocado por la cadena que llevaba puesta al rozar el cinturón de seguridad— y un golpe en la muñeca. Ambos pudieron salir por sus propios medios de los vehículos.

Personal de Tránsito de Guaymallén trabajó en el lugar para ordenar la circulación. A pesar de tratarse de una zona muy transitada, especialmente porque a pocos metros hay una escuela y pasa el transporte público, el tránsito no sufrió demoras importantes.

“Me confundí, venía en contramano”

Según contó la conductora de la camioneta, el hombre del otro vehículo reconoció su error y le pidió disculpas en el lugar: “Perdón, me confundí yo, venía en contramano”.

Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, aunque los daños materiales en ambos autos fueron significativos. Se trata además de una zona sensible, ya que por esa arteria circulan ambulancias hacia el Hospital Italiano, lo que podría haber generado un siniestro de mayor gravedad.

Las autoridades investigan cómo y por qué el conductor ingresó en contramano al lateral del Acceso Este.