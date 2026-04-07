Choque en el Acceso Sur: un accidente vial generó demoras y complicó el tránsito

Un accidente en el Acceso Sur de Mendoza generó caos vehicular este martes al mediodía, luego de que un vehículo perdiera el control tras colisionar con la carga que transportaba una camioneta.

Un accidente en el Acceso Sur de Mendoza registrado este martes al mediodía provocó importantes demoras en el tránsito y obligó a circular con extrema precaución en una de las principales arterias de la provincia.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre Rodríguez Peña y Carril Sarmiento, en dirección hacia el sur, donde un automóvil VW Gol quedó atravesado sobre la calzada tras ser impactado, lo que generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se habría originado cuando una camioneta que transportaba rollos sin sujeción perdió parte de su carga en plena marcha. Uno de esos elementos cayó sobre la calzada, lo que provocó que la conductora del vehículo menor perdiera el control y terminara protagonizando el choque.

En la secuencia también intervino una camioneta Ford Ranger, que presentó daños en la parte frontal, y un camión, que fue retirado posteriormente del lugar. A pesar de la magnitud del episodio, se confirmó que no hubo heridos de gravedad.

En las imágenes se pudo ver que el vehículo quedó en una posición complicada lo que obligó al resto de los automovilistas a maniobrar con cuidado para evitar nuevos incidentes.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación, mientras se intentaba determinar la responsabilidad del conductor de la camioneta que habría perdido la carga y continuó su marcha sin advertir lo sucedido.