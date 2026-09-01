Choferes de aplicaciones: reclaman hasta cuatro meses de demoras por un trámite

Los choferes de aplicaciones de Mendoza protagonizaron este lunes una movilización espontánea frente a Casa de Gobierno para reclamar por las demoras en las habilitaciones de los vehículos. Según explicaron, hay conductores que llevan entre uno y cuatro meses esperando la renovación de los permisos, una situación que les impide trabajar con normalidad.

Luis Pellegrina, uno de los referentes de los conductores, explicó que el reclamo surgió por los inconvenientes que atraviesan quienes tienen vehículos nuevos o cuyas habilitaciones ya vencieron.

“Hay atrasos de un mes hasta cuatro meses”, señaló. Además, remarcó que muchos trabajadores deben afrontar importantes gastos vinculados a sus vehículos. Según indicó, algunos tienen cuotas de aproximadamente $1 millón mensuales y dependen de los ingresos que generan con las aplicaciones para sostener a sus familias.

Habilitaciones provisorias por nueve días

Luego de la movilización y de la intervención de los medios, los conductores fueron recibidos para plantear sus reclamos ante las autoridades de Transporte. En ese contexto, algunos choferes recibieron una habilitación provisoria por nueve días.

Sin embargo, desde el sector consideran que se trata de una solución temporal que no resuelve el problema de fondo.

“Es una solución muy precaria. Necesitamos los permisos de transporte, de explotación”, explicó Pellegrina. Según detalló, contar solamente con la autorización provisoria no alcanza, ya que los conductores pueden ser requeridos por Tránsito durante los controles y deben presentar la documentación correspondiente.

Los trabajadores esperan que esta medida sea el primer paso hacia una regularización definitiva de las habilitaciones.

Reclaman una tarjeta similar a la de los taxis

Otro de los pedidos de los choferes es contar con una tarjeta blanca con código QR, similar a la que utilizan los taxis, que les permita acreditar su situación y continuar trabajando mientras completan determinados trámites.

“Hay varios conductores que ya tienen la tarjeta blanca, con el QR que presentamos en la calle. Esta tarjeta la queremos todos”, señalaron.

Según explicaron, uno de los principales problemas se produce cuando vence el permiso de transporte: la aplicación termina bloqueando al conductor y este deja de recibir viajes.

“Cuando se te vence el permiso de transporte, primero la aplicación te bloquea. No se abre la aplicación, no puedes recibir pedidos”, explicó uno de los trabajadores.

También cuestionan el funcionamiento de las aplicaciones

Durante la protesta, los conductores plantearon además inconvenientes relacionados con las empresas de aplicaciones, entre ellos la falta de libros de quejas y la existencia de domicilios jurídicos donde, según denunciaron, no encuentran atención presencial.

También señalaron que existe una falta de coordinación entre las plataformas y las autoridades de Transporte respecto de la documentación requerida para poder operar.

“Se están tirando la pelota unos a otros”, expresaron los trabajadores, quienes consideran necesario establecer reglas claras para evitar que los conductores queden en medio del conflicto.

Buscan una mesa de trabajo con el Gobierno

Los choferes pidieron que se conforme una mesa de trabajo con el Gobierno y el área de Transporte para analizar la situación y avanzar en soluciones permanentes.

El objetivo, según explicaron, es ordenar los procedimientos y revisar algunos aspectos de la normativa que regula el transporte mediante plataformas digitales.

“Queremos la solución”, sostuvo Pellegrina, quien remarcó que la intención de los trabajadores es resolver el conflicto “de la forma más pacífica posible”.

Unos 8.000 vehículos vinculados a las aplicaciones

De acuerdo con los datos mencionados por los propios conductores, en Mendoza habría alrededor de 8.000 vehículos vinculados al servicio de aplicaciones.

Sin embargo, aseguraron que no existe información actualizada sobre cuántos están efectivamente habilitados y cuántos permanecen fuera de circulación por problemas administrativos.

Los trabajadores estimaron que actualmente podrían estar operativos entre 4.000 y 6.000 vehículos, aunque aclararon que no cuentan con información oficial precisa.

“Hay información pública que debería ser compartida”, reclamaron.

Por el momento, los conductores decidieron desconcentrarse y continuar trabajando mientras esperan novedades de las autoridades. También anticiparon que evaluarán los próximos pasos de acuerdo con la respuesta que reciban del Gobierno.

Pellegrina aclaró que no buscan perjudicar a los usuarios del servicio ni interrumpir la circulación, y sostuvo que cualquier eventual medida será comunicada previamente. El sector espera ahora que se concrete una mesa de diálogo que permita resolver las habilitaciones pendientes y evitar nuevos bloqueos en las aplicaciones.