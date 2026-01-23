Video: un chofer de aplicación se enfrentó a tres ladrones con un cuchillo y apuñaló a uno varias veces

El episodio ocurrió en plena vía pública durante la medianoche, cuando tres sujetos sorprendieron al conductor y uno de ellos terminó herido tras el forcejeo. La investigación busca determinar la participación de los demás implicados.

Un chofer de la aplicación Maxim protagonizó un violento episodio en la madrugada de estl viernes en Maipú, cuando fue sorprendido por tres individuos armados con cuchillo en la intersección de las calles Furlotti y Lemos. El intento de robo derivó en un enfrentamiento que dejó a uno de los atacantes herido y posteriormente detenido en un hospital.

Según informaron fuentes policiales, la víctima había llegado al lugar para buscar a un pasajero cuando fue abordado por los delincuentes. Bajo amenazas con un arma blanca, intentaron sustraerle sus pertenencias. En medio del forcejeo, el conductor logró desarmar a uno de los agresores y le provocó varias lesiones, mientras los otros escapaban con la llave del Fiat Cronos de la víctima.

Horas más tarde, personal del Hospital Paroissien notificó el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca en el tórax, costado izquierdo y brazo. El sujeto no aportó datos sobre lo ocurrido ni sobre sus acompañantes, pero fue identificado como M. E. B. quien posee antecedentes por robo simple, tentativa de robo y robo agravado por el uso de arma de fuego.

El herido fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó bajo custodia policial. La Oficina Fiscal de jurisdicción interviene en la causa para esclarecer la participación de los demás involucrados y determinar las responsabilidades en el hecho. La investigación continúa y las autoridades buscan dar con los otros dos sospechosos que escaparon tras el intento de asalto.