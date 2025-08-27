Chocaron dos autos e impactaron a un camión en pleno centro: una mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada

El accidente fue en la intersección de las calles 25 de Mayo y Eusebio Blanco. Una mujer que circulaba en el Chevrolet debió ser rescatada por Bomberos tras quedar atrapada en su vehículo.

Un accidente vial ocurrido en la mañana del miércoles dejó como saldo una mujer lesionada en la Ciudad de Mendoza. El siniestro se registró alrededor de las 7:15 en la intersección de calles 25 de Mayo y Eusebio Blanco, en jurisdicción de la Comisaría 1° Capital.

Según el reporte policial, un Fiat Siena que circulaba de este a oeste por Eusebio Blanco colisionó contra un Chevrolet Prisma que transitaba por 25 de Mayo en dirección norte-sur. A raíz del impacto, el Chevrolet se desvió y terminó chocando contra un camión estacionado sobre la misma arteria.

Una mujer atrapada y trasladada al hospital

La acompañante del Chevrolet de 50 años, quedó atrapada en el interior del vehículo. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para liberarla, y luego fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que la trasladó al Hospital Lagomaggiore con diagnóstico de traumatismo torácico.

La Policía Vial realizó el test de alcoholemia a los conductores involucrados: un hombre de 59 años, al mando del Chevrolet Prisma, y una mujer de 35, conductora del Fiat Siena. Ambos arrojaron resultado negativo, con 0.0 gramos de alcohol en sangre.