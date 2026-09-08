Cerró el Paso Cristo Redentor por nevadas: ¿cuándo podría reabrir?

El Paso Internacional Los Libertadores-Cristo Redentor permanecerá cerrado desde este martes 8 de septiembre debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en la alta montaña. Argentina y Chile acordaron interrumpir el tránsito de manera preventiva, pero estiman que podría durar varios días debido al ingreso de un frente frío.

El Paso Cristo Redentor volvió a quedar cerrado este martes 8 de septiembre por las condiciones climáticas previstas para la alta montaña. La medida fue acordada entre las coordinaciones de Argentina y Chile a partir de los pronósticos meteorológicos y de los informes elaborados por los organismos viales de ambos países.

El cierre comenzó a implementarse durante la tarde de este martes. Las barreras fueron programadas para bajar a las 17 en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en territorio chileno. En tanto, el Túnel Internacional Cristo Redentor dejó de operar a partir de las 19.

La decisión busca evitar que automovilistas, transportistas y viajeros queden expuestos a un empeoramiento de las condiciones de circulación en plena cordillera.

Paso Cristo Redentor: cuándo podría reabrir

Por ahora, no hay un horario confirmado para la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor.

Las autoridades de ambos países volverán a analizar la situación este miércoles 9 de septiembre a las 8, cuando está previsto un nuevo informe sobre el estado del corredor internacional.

A partir de ese reporte se determinará si existen condiciones para volver a habilitar el tránsito. Para ello será necesario evaluar tanto el comportamiento del clima como el estado de la Ruta Nacional 7, en el tramo de alta montaña de Mendoza, y de las rutas del lado chileno.

CF Los Libertadores | Se informa el cierre preventivo del tránsito para todo tipo de vehículos durante este martes 8 de septiembre. Las barreras de Guardia Vieja y Uspallata cerrarán a las 17:00 horas, mientras que el túnel internacional cerrará a las 19:00 horas. pic.twitter.com/4aeMAZYsvO — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) September 8, 2026

Por este motivo, la reapertura no dependerá solamente de que deje de nevar. También será necesario comprobar que el corredor se encuentre en condiciones adecuadas y que el tránsito pueda desarrollarse de manera segura.

De acuerdo con el comunicado del Sistema Integrado Cristo Redentor, los pronósticos anticipan que el mal tiempo podría prolongarse, por lo que no se descarta que la interrupción del tránsito se extienda más allá de este miércoles.