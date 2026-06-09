Cerraron el Paso Cristo Redentor por las nevadas: ¿cuándo podría reabrir?

El principal corredor internacional entre Argentina y Chile permanece cerrado por las intensas nevadas en alta montaña. Las bajas temperaturas y nuevos pronósticos de tormentas generan incertidumbre sobre cuándo se normalizará el tránsito.

Las condiciones climáticas extremas en la cordillera obligaron a mantener cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los cruces fronterizos más importantes entre Argentina y Chile. La medida fue adoptada de manera preventiva por las autoridades de ambos países debido a las fuertes nevadas, las temperaturas bajo cero y el riesgo que representan para quienes transitan por la Ruta Nacional 7.

Mientras cientos de viajeros y transportistas esperan novedades, los pronósticos meteorológicos no son alentadores y anticipan varios días de inestabilidad en alta montaña.

¿Cuándo podría reabrir el Paso Cristo Redentor?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la reapertura del corredor internacional. Según informaron las coordinaciones fronterizas, las nevadas podrían continuar hasta la noche del miércoles, lo que dificulta las tareas de despeje y evaluación de las condiciones de seguridad.

Si bien los modelos meteorológicos muestran una mejora temporaria para el jueves, los especialistas advierten que un nuevo sistema de nevadas ingresaría nuevamente entre el viernes y el sábado, extendiendo la inestabilidad durante gran parte del fin de semana.

Ante este panorama, las autoridades monitorean la situación hora por hora y no descartan que la habilitación recién pueda analizarse con mayor claridad hacia el domingo 14 de junio, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

La jornada estuvo marcada por registros térmicos muy bajos en distintos puntos de la alta montaña mendocina.

En Las Cuevas se registraron temperaturas cercanas a los -10°C, mientras que en Puente del Inca el termómetro descendió hasta los -9°C. En Punta de Vacas se reportaron alrededor de -6°C y en Uspallata apenas superaron los 0°C durante las primeras horas del día.

Las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada, una de las principales preocupaciones para los organismos encargados de evaluar la transitabilidad.

Pocos camiones esperan la reapertura

A diferencia de otros cierres prolongados registrados en temporadas anteriores, por ahora el número de camiones varados es relativamente bajo.

En la zona de Uspallata permanecen unos 150 transportes de carga a la espera de novedades, además de otros vehículos estacionados sobre sectores habilitados de la ruta. La cifra es menor porque muchos conductores lograron cruzar antes del cierre preventivo dispuesto el lunes por la noche.

La reapertura del Paso Cristo Redentor dependerá de varios factores: el cese de las nevadas, la limpieza completa de la calzada, la reducción del hielo acumulado y una evaluación conjunta entre las coordinaciones argentina y chilena.

Hasta que esos requisitos no estén garantizados, el tránsito continuará suspendido para todo tipo de vehículos con el objetivo de evitar accidentes en uno de los corredores de montaña más transitados de Sudamérica.