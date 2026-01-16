Cedió el techo de un conocido minimarket de Godoy Cruz y rompió todo

El derrumbe ocurrió en un inmueble de unos 100 años de antigüedad y no hubo heridos gracias a que los dueños lograron evacuar a tiempo; el local quedó inhabilitado y los comerciantes deberán reubicarse para continuar con su actividad.

Un local comercial ubicado en la intersección de las calles Paso de los Andes y Paraguay, en Godoy Cruz, sufrió este jueves por la noche el derrumbe de aproximadamente el 70% de su techo. El hecho ocurrió cerca de las 20.30 y, de manera fortuita, no dejó personas heridas.

Según relataron los propietarios, lograron evacuar el lugar apenas percibieron ruidos y crujidos provenientes de la estructura superior. En ese momento, dentro del local solo se encontraban los dos dueños del comercio y sus mascotas, ya que no había clientes en el interior. “Empezamos a sentir los crujidos de los tirantes, como que el techo estaba cediendo. Salimos apenas un metro y en ese instante colapsó”, contó una de las propietarias.

El inmueble, de alrededor de 100 años de antigüedad, ya presentaba problemas estructurales previos. De acuerdo con los testimonios, desde hacía casi dos semanas habían advertido a la inmobiliaria sobre el riesgo de derrumbe, debido al deterioro de los tirantes y la falta de mantenimiento. Incluso, momentos antes del colapso, los comerciantes habían intentado reforzar el techo de manera provisoria.

Tras el derrumbe, el local quedó completamente inhabilitado para continuar con la actividad comercial. Los dueños deberán evaluar las pérdidas y comenzar nuevamente en otro espacio, ya que el contrato de alquiler vence en los próximos 15 días. Además, señalaron que el seguro obligatorio solo cubre incendios, por lo que no contempla este tipo de daños ni el lucro cesante.

“Hace 11 años que trabajamos acá, nos costó mucho construir esta trayectoria y tener nuestros clientes. De un momento a otro nos tenemos que ir y quedarnos sin trabajar”, expresaron con preocupación.

Vecinos y clientes se acercaron de inmediato para brindar apoyo y acompañamiento. Según destacaron los comerciantes, alrededor de 100 personas se solidarizaron con la situación y muchos permanecieron en el lugar hasta la madrugada. “Estamos muy agradecidos por el cariño y la solidaridad de la gente”, señalaron.