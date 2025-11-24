Cecilia necesita la ayuda de todos para viajar a China a operarse y cumplir el sueño de ver por primera vez

La joven busca reunir 50 mil dólares en menos de 90 días para someterse a un tratamiento de células madre que podría permitirle comenzar a percibir luz y recuperar parte de la visión.

Cecilia Flores Reynoso, una joven mendocina no vidente que con tenacidad ha desafiado todos los límites que la sociedad le impuso, atraviesa uno de los momentos más decisivos de su vida. Conocida por su historia de superación —mostrada hace un año en Canal 9 Televida— hoy se prepara para un desafío aún mayor: viajar a China para someterse a un tratamiento de células madre que podría darle la posibilidad de ver por primera vez.

Desde su nacimiento, Cecilia convive con retinopatía del prematuro grado 5, la forma más severa de esta condición. Nunca vio los colores, los rostros ni el entorno que imagina desde siempre. Pero lejos de resignarse, ha construido una vida independiente: viaja sola en colectivo, practica natación y karate, estudia informática y continuamente derriba prejuicios.

Un sueño posible, pero costoso

Cecilia tiene turno confirmado para febrero en una clínica especializada en China. El tratamiento —que incluye seis aplicaciones de células madre, dos semanas de estadía, medicación, asistencia y servicios básicos— cuesta 50.000 dólares. Y el tiempo corre: ya entró en la cuenta regresiva y le quedan menos de 90 días para reunir el dinero.

La esperanza no es un salto al vacío. Cecilia conoce los casos de dos jóvenes argentinas, una de Córdoba y otra de La Pampa, que viajaron con el mismo diagnóstico y lograron progresos significativos: una de ellas incluso comenzó a pintar luego de distinguir colores por primera vez.

“Quizás no se recupera el 100%, pero para alguien que nunca vio, cualquier resto visual es muchísimo”, explica.

Cómo podés ayudar a Cecilia

La comunidad ya comenzó a movilizarse y Cecilia habilitó sus canales oficiales para recibir aportes. Se puede colaborar mediante:

Alias: ceci.flores.reynoso

Instagram: @cecifloresreynoso, donde también está disponible el link directo a Mercado Pago para donar.

Es fundamental verificar que la cuenta esté a nombre de Cecilia Ayaelén Flores, para evitar confusiones o intentos de fraude.

Una vida de superación y un deseo profundo: “Conocer la realidad”

Para Cecilia, este tratamiento no es un capricho. Es la posibilidad concreta de experimentar algo que siempre supo que existía, pero jamás pudo percibir.

“Quiero conocer la realidad, ver las luces, los colores, lo que me rodea. Nunca lo he hecho”, dice.

Y agrega una frase que la define: “Mientras más me dicen que no puedo, más quiero intentar a ver si es verdad que no puedo”.

El procedimiento en China es solo el primer paso de un proceso que incluye medicación por seis meses, seguimiento terapéutico en Argentina y dos etapas más de tratamiento.

Con la fuerza que la caracteriza y una comunidad dispuesta a acompañarla, Cecilia enfrenta la posibilidad más emocionante de su vida: empezar a ver un poco, por primera vez.