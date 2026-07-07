Cayó uno de los acusados por el crimen de Alex Rodríguez, el adolescente baleado en Ciudad

El sospechoso fue detenido en Las Heras tras una investigación de la División Homicidios. Está acusado por el asesinato de Alex Daniel Rodríguez, ocurrido en mayo de este año en Ciudad.

La Policía de Mendoza detuvo este martes a uno de los presuntos autores del asesinato de Alex Daniel Rodríguez, el adolescente de 15 años que murió a balazos el pasado 2 de mayo en el barrio Olivares, de Ciudad.

El procedimiento fue realizado cerca de las 11.30 horas por efectivos de la División Homicidios, quienes lograron localizar al sospechoso, un hombre de 35 años, durante una investigación.

La detención se concretó tras un allanamiento en una vivienda del barrio 8 de Abril, en el departamento de Las Heras.

De acuerdo con la causa, el joven fue atacado por varios individuos que abrieron fuego contra él. Uno de los disparos le provocó una herida mortal y falleció como consecuencia del ataque.

Por orden del fiscal Oscar Malla, el detenido fue trasladado primero a Sanidad Policial para los controles de rigor y luego al Polo Judicial. Finalmente quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.