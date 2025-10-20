Cayó granizo en San Rafael y hay alerta por la llegada de fuertes tormentas al Gran Mendoza: cuándo y desde qué hora

Una intensa granizada sorprendió a los vecinos de San Rafael este lunes. El fenómeno se registró en la zona de Las Paredes y podría repetirse en las próximas horas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por tormentas para el Gran Mendoza.

El sur de Mendoza fue escenario este lunes de la primera tormenta con granizo de la temporada, que sorprendió a los vecinos de San Rafael, especialmente en la zona de Las Paredes, donde se registró una granizada en seco sin presencia de lluvia. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que la inestabilidad continuará y se esperan tormentas aisladas en el Gran Mendoza durante las próximas horas.

Según explicó el meteorólogo Fernando Jara, las condiciones actuales —temperaturas elevadas y altos niveles de humedad— generaron el ambiente propicio para el desarrollo de núcleos de tormenta. “Fue un fenómeno localizado, con sectores del cielo despejado y granizo cayendo en seco. Es una situación típica de comienzos de temporada estival”, detalló.

Las primeras formaciones nubosas se registraron cerca de las 15.30 en Valle Grande, mientras que el granizo comenzó a caer alrededor de las 16.30 en Las Paredes. Posteriormente, otros núcleos se desarrollaron en Los Coroneles, 25 de Mayo dentro del departamento de San Rafael.

El especialista indicó que el fenómeno podría repetirse este martes, con mayor probabilidad en las zonas Este y Sureste de la provincia, e incluso con posibilidad de tormentas cerca del Gran Mendoza. “El ingreso de aire del sur aumentará la inestabilidad, por lo que no se descarta la presencia de precipitaciones intensas y caída de granizo en algunos sectores”, advirtió.

Respecto a la lucha antigranizo, Jara explicó que, hasta el momento, no se observaron vuelos de aviones en el Oasis Sur, aunque aclaró que se trata de una tormenta temprana, habitual para esta época del año, cuando comienzan a elevarse las temperaturas.

El radar meteorológico provincial muestra núcleos activos de tormenta en el sur de General Alvear y en zonas próximas al Cerro Nevado, con sectores de alta reflectividad, lo que indica una posible presencia de granizo en áreas rurales o no cultivadas.

Qué dice el pronóstico para Mendoza este martes 21 de octubre

Desde Defensa Civil indicaron que habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 31°C. Mínima: 16°C para este martes 21 de octubre.

“Amanece seminublado en zona Sur. Desde las 17:00-18:00 hs. Se nubla zona Este. A partir de las 20:00-21:00, tormentas eléctricas en zona Este, extendiéndose al Gran Mendoza y Valle de Uco. Lluvias débiles a moderadas. No se descarta la caída de granizo. Perdurando hasta las 04:00 del Miércoles”, indicaron las autoridades.