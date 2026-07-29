Cayeron las ventas de combustibles en Argentina: junio registró la quinta baja consecutiva y Mendoza también sintió el impacto

La demanda de combustibles volvió a retroceder en junio y acumuló cinco meses consecutivos de caída interanual. En Mendoza, estacioneros aseguran que el consumo disminuyó y que cada vez más clientes buscan descuentos y promociones para cargar nafta.

La venta de combustibles en Argentina volvió a mostrar señales de retracción durante junio de 2026. Según datos del sector, el despacho de combustibles en estaciones de servicio cayó 2,92% en comparación con el mismo mes del año pasado, marcando la quinta baja interanual consecutiva.

El informe indica que durante junio se comercializaron 1.331.423 metros cúbicos, frente a los 1.371.462 metros cúbicos registrados en igual período de 2025. Además, respecto de mayo de este año, la demanda también descendió un 3,07%, aunque esa comparación está influenciada por la diferencia en la cantidad de días de ambos meses.

Qué combustibles fueron los más afectados

El análisis por tipo de producto muestra que el Gasoil G2 fue el combustible con la mayor caída de ventas, al registrar una baja interanual del 8,89%.

Por su parte, la Nafta Súper, que continúa siendo el producto más vendido del mercado, disminuyó un 2,06%, mientras que la Nafta Premium acumuló su segundo mes consecutivo en retroceso, con una merma del 1,45%.

La única excepción fue el Gasoil G3, que logró revertir la tendencia y creció 3,98% respecto de junio del año pasado.

En Mendoza también advierten una menor demanda

La situación nacional también se refleja en Mendoza, donde trabajadores de estaciones de servicio aseguran que la caída en el consumo comenzó hace varios meses.

Desde una estación ubicada sobre Costanera, empleados explicaron que actualmente los clientes priorizan las promociones bancarias y las aplicaciones con descuentos antes que cargar el tanque completo.

Además, señalaron que muchas personas optan por pagar con tarjetas de crédito y aprovechan beneficios específicos de determinadas entidades financieras para reducir el gasto. Según relataron, el mayor movimiento suele concentrarse los días en que existen promociones bancarias, mientras que el resto de la semana la actividad resulta considerablemente menor.

Varios automovilistas aseguraron que, aunque quienes utilizan el vehículo para trabajar deben mantener prácticamente el mismo consumo, perciben una fuerte caída en la circulación y reconocen que muchas personas comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el transporte público para reducir gastos.

Cómo evolucionó la venta de combustibles en Mendoza

Las estadísticas muestran que el comportamiento del mercado mendocino también perdió dinamismo durante los últimos años.

Si bien el volumen de ventas tuvo fluctuaciones vinculadas a factores estacionales, como la cosecha o las vacaciones, la comparación entre junio de 2025 y junio de 2026 refleja una disminución importante en la demanda.

Los datos del primer semestre muestran además que el volumen comercializado en 2026 apenas supera al registrado cinco años atrás, pese al crecimiento del parque automotor y al aumento esperado de la actividad económica.

Solo siete provincias lograron aumentar las ventas

El panorama nacional presenta pocas excepciones.

De acuerdo con el relevamiento, únicamente siete provincias registraron crecimiento en la venta de combustibles durante junio.

Entre ellas aparecen Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, San Juan y La Pampa, mercados donde el incremento estaría asociado al movimiento de sectores como la actividad petrolera, la minería o determinadas producciones agropecuarias.

En contraste, provincias como Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Corrientes y Entre Ríos registraron caídas más pronunciadas.