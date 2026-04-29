Castración y vacunación gratuita en Las Heras; cuándo y quiénes pueden asistir

La Municipalidad lanzó jornadas con servicios veterinarios sin costo que incluyen castración, vacunación antirrábica y desparasitación.
En el marco de las políticas de bienestar animal en Mendoza, la Municipalidad de Las Heras puso en marcha un operativo gratuito de castración y vacunación destinado a perros y gatos. La iniciativa, que se desarrolló en la Plaza Marcos Burgos, continuará los días 4 y 7 de mayo, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y reducir la población de animales en situación de calle.
Durante estas jornadas, los vecinos pueden acceder sin costo a distintos servicios esenciales para el cuidado de sus mascotas:
- Castración gratuita para perros y gatos
- Vacunación antirrábica
- Desparasitación
- Atención profesional a través de un móvil veterinario
- Talleres de adiestramiento y tenencia responsable
Además, participan especialistas de la Universidad Juan Agustín Maza, quienes brindan asesoramiento e información a los vecinos.
El operativo no solo apunta a la atención veterinaria, sino también a generar conciencia sobre la importancia de la castración y vacunación de mascotas.
Desde la organización remarcaron que estas acciones son clave para:
- Evitar la reproducción descontrolada
- Reducir la cantidad de animales abandonados
- Mejorar la calidad de vida de las mascotas
La propuesta se enmarca también en las actividades por el Día del Animal, reforzando el compromiso con el cuidado y la protección animal.
Uno de los puntos destacados es la presencia del móvil veterinario, que permite acercar estos servicios a distintos barrios, especialmente a quienes no pueden trasladarse. Tras las jornadas en la Plaza Burgos, el operativo continuará en otras zonas como El Challao, ampliando el alcance del programa.