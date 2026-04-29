Castración y vacunación gratuita en Las Heras; cuándo y quiénes pueden asistir

La Municipalidad lanzó jornadas con servicios veterinarios sin costo que incluyen castración, vacunación antirrábica y desparasitación.

En el marco de las políticas de bienestar animal en Mendoza, la Municipalidad de Las Heras puso en marcha un operativo gratuito de castración y vacunación destinado a perros y gatos. La iniciativa, que se desarrolló en la Plaza Marcos Burgos, continuará los días 4 y 7 de mayo, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y reducir la población de animales en situación de calle.

Durante estas jornadas, los vecinos pueden acceder sin costo a distintos servicios esenciales para el cuidado de sus mascotas:

Castración gratuita para perros y gatos

para perros y gatos Vacunación antirrábica

Desparasitación

Atención profesional a través de un móvil veterinario

Talleres de adiestramiento y tenencia responsable

Además, participan especialistas de la Universidad Juan Agustín Maza, quienes brindan asesoramiento e información a los vecinos.

El operativo no solo apunta a la atención veterinaria, sino también a generar conciencia sobre la importancia de la castración y vacunación de mascotas.

Desde la organización remarcaron que estas acciones son clave para:

Evitar la reproducción descontrolada

Reducir la cantidad de animales abandonados

Mejorar la calidad de vida de las mascotas

La propuesta se enmarca también en las actividades por el Día del Animal, reforzando el compromiso con el cuidado y la protección animal.

Uno de los puntos destacados es la presencia del móvil veterinario, que permite acercar estos servicios a distintos barrios, especialmente a quienes no pueden trasladarse. Tras las jornadas en la Plaza Burgos, el operativo continuará en otras zonas como El Challao, ampliando el alcance del programa.