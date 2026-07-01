Caso rugbiers franceses: la denunciante acusó al abogado defensor Rafael Cúneo Libarona “cuánto le pagaste a los fiscales”

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizó la primera audiencia para analizar el recurso contra el sobreseimiento de los dos rugbiers franceses denunciados por abuso sexual. El tribunal resolverá en unos 20 días si confirma la decisión o reabre la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizó este martes la primera audiencia para analizar el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento de los dos rugbiers franceses denunciados por abuso sexual en 2024.

La audiencia no tuvo como objetivo volver a investigar el caso, sino determinar si el sobreseimiento fue correctamente dictado o si corresponde hacer lugar al recurso de casación presentado por la representación de la denunciante. En caso de prosperar ese planteo, la causa podría reabrirse.

Los deportistas participaron de manera virtual desde el exterior, acompañados por un intérprete, mientras que en la sala estuvieron presentes tanto el abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona, como la abogada querellante, Natacha Romano.

La Corte definirá en 20 días

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el máximo tribunal provincial anunció que en aproximadamente 20 días dará a conocer su decisión.

Si considera que el sobreseimiento fue correctamente fundamentado, la resolución quedará firme. En cambio, si detecta errores en el proceso, la investigación podría reabrirse y continuar su curso judicial.

Los dos jugadores habían sido sobreseídos luego de que la Justicia entendiera que existía una inexistencia de delito, una conclusión a la que arribó tras analizar las pruebas reunidas y las contradicciones detectadas en las distintas declaraciones de la denunciante.

La denunciante habló por primera vez y apuntó contra el Gobierno

Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió al finalizar la audiencia, cuando María Soledad Lorente habló por primera vez ante los medios.

En declaraciones cargadas de emoción, aseguró que fue “matada en vida” por el proceso judicial y acusó de “corrupción” a integrantes de la Justicia, al abogado defensor a quien le señaló “cuánto le pagaste a los fiscales” y a funcionarios del Gobierno nacional, mencionando al presidente Javier Milei, a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri.

Además, sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus afirmaciones y aseguró que el sobreseimiento de los rugbiers estuvo influenciado por intereses políticos.

La respuesta de la defensa

El abogado Rafael Cúneo Libarona rechazó de manera contundente las acusaciones y anunció que impulsará una denuncia ante el Colegio de Abogados por presunta falta de ética profesional contra la abogada querellante, además de iniciar acciones civiles y penales.

Según afirmó, los dos jugadores fueron sobreseídos en dos oportunidades con el aval de cuatro fiscales y remarcó que las contradicciones en los relatos de la denunciante fueron determinantes para la resolución judicial.

También sostuvo que las declaraciones realizadas por la denunciante no modifican la situación procesal de sus defendidos y reiteró que el objetivo de la querella es prolongar el proceso.

La postura de la querella

Por su parte, la abogada Natacha Romano defendió el recurso presentado y afirmó que su único pedido es que la causa vuelva a investigarse.

La letrada cuestionó el análisis realizado por la Justicia durante la investigación, sostuvo que no se aplicó una adecuada perspectiva de género y aseguró que existen elementos suficientes para continuar con el expediente.

Asimismo, pidió que, en caso de reabrirse la investigación, también sean apartados los fiscales que intervinieron anteriormente.

Un caso que sigue abierto

Aunque el sobreseimiento continúa vigente, la decisión definitiva sobre el futuro del expediente dependerá ahora de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Mientras tanto, el caso sumó un nuevo capítulo marcado por fuertes cruces entre la defensa y la querella, además de las explosivas declaraciones públicas de la denunciante, que volvieron a poner la causa en el centro de la escena.