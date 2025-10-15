Casamiento inédito en Mendoza: los perros de la pareja serán testigos de la boda

Por primera vez en Mendoza, una pareja incluirá a sus perros como testigos honoríficos de su casamiento civil. Las mascotas dejarán sus huellas junto al acta como símbolo de amor y familia.

En un hecho inusual y emotivo, la Dirección del Registro Civil de Mendoza autorizó que dos perros participen como testigos honoríficos en un casamiento que se celebrará el próximo 13 de diciembre.

El director del organismo, Agustín Píscopo, confirmó que el pedido fue presentado por un ciudadano mendocino con domicilio en San Rafael y residencia en Buenos Aires, quien solicitó formalmente que sus mascotas fueran parte del acto civil.

“Los contrayentes cumplen con todos los requisitos legales, incluyendo los dos testigos humanos exigidos por el Código Civil. Pero además pidieron que sus perros sean testigos honoríficos del vínculo. Y la Dirección aceptó, en consonancia con la protección y reconocimiento que Mendoza ha dado históricamente a los derechos de los animales”, explicó Píscopo.

El funcionario detalló que las huellas de las mascotas serán estampadas en una hoja especial, que se anexará al acta de matrimonio. “Los contrayentes van a proveer una tinta especial para estampar las patitas de sus perros. Será un registro simbólico, que quedará como recuerdo familiar, sin modificar el acta oficial”, aclaró.

Píscopo señaló que la decisión fue evaluada con un análisis legal previo, ya que se trata de una situación inédita:

“Se hizo el estudio del caso y se determinó que no contraría ninguna norma. Es una participación simbólica, dentro del marco de la ley, y representa un gesto de afecto y reconocimiento hacia las mascotas como parte de la familia”.

El casamiento promete ser una ceremonia diferente y cargada de emoción. Los perros, considerados por la pareja como miembros inseparables del hogar, estarán presentes para acompañar un momento único.

“Al principio fue una sorpresa —admitió el director—, pero entendemos que los animales son parte de la familia. En Mendoza venimos trabajando mucho en la protección de sus derechos, y este gesto también va en esa línea”.

El evento se realizará en diciembre y, aunque los perros no firmarán el acta oficial, su huella quedará registrada como símbolo del amor y la unión familiar.