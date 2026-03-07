Carrusel 2026: ¿Emanuel Vergara atrapó el melón de Lavalle?

El fruto, uno de los productos más representativos del departamento, fue lanzado desde el carro vendimial y terminó en manos de uno de los conductores del programa.

El Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 va dejando muchas postales coloridas, pero también momentos espontáneos que hicieron reír al público. Uno de ellos ocurrió cuando desde el carro vendimial de Lavalle arrojaron un melón hacia el sector donde se encontraban los conductores de la transmisión especial de Canal 9 Televida.

Mientras el carro avanzaba por el recorrido tradicional, la representante departamental Micaela Cancelmo saludaba al público mostrando uno de los productos más característicos del departamento: el melón, un símbolo de la producción agrícola de Lavalle.

En medio de la transmisión, el conductor Emanuel Vergara anticipó lo que podía suceder. “Lo hicimos el año pasado, voy a intentar hacerlo este año”, comentó, recordando una escena similar vivida en la edición anterior.

Segundos después, alguien desde el carro lanzó el melón hacia el sector de los conductores. El fruto voló por el aire y Vergara logró atraparlo, provocando risas y sorpresa.

La reacción de su compañera, la conductora Luciana Pampigotto fue inmediata. “¡Ay, Dios! Tengo miedo”, dijo entre risas al ver el objeto venir en dirección al set.

Cuando el conductor finalmente lo atajó, Pampigotto bromeó aliviada: “Menos mal que lo atrapaste porque iba a mi cabeza”.

Entre bromas, Vergara cerró el momento recordando la escena del año anterior: “Dijimos que lo hicimos el año pasado… y lo vamos a hacer este año”.