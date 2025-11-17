Carrera clandestina de galgos: detuvieron a nueve personas y rescataron ocho perros

Una carrera clandestina de galgos realizada en El Algarrobal, Las Heras, fue desactivada tras un operativo del Ministerio Público Fiscal que incluyó vigilancia con drones y un allanamiento en el lugar. El procedimiento, ejecutado el domingo, culminó con nueve personas detenidas, el secuestro de perros utilizados para competir y la incautación de elementos vinculados a la actividad ilegal.

La actuación se desprende de una investigación iniciada tres meses atrás, luego de recibir datos sobre posibles episodios de maltrato animal y carreras clandestinas. El uso de drones permitió confirmar los movimientos en el predio y detectar la presencia de caniles, vehículos y la organización de las competencias.

Al ingresar al lugar, personal policial constató que un grupo de personas hacía correr a los perros y ordenó el cese inmediato de la actividad. La intervención fue coordinada por la Oficina Fiscal de Delitos No Especializados, a cargo de la fiscal Mónica Poblete.

Ocho galgos rescatados y un escenario de presunto dopaje

Durante el procedimiento se secuestraron ocho perros galgos, además de:

Cinco caniles

Dos gateras

Cuatro vehículos utilizados para su traslado

Un arma de fabricación casera y cartuchos

Más de 30 sustancias farmacológicas, entre líquidos, medicamentos y jeringas

Estas sustancias son ahora analizadas para determinar si se utilizaban para estimular el rendimiento de los animales, una práctica ilegal y riesgosa que puede provocar daños severos.

“Los animales están tranquilos, pero están siendo evaluados. Les sacaron sangre y orina para saber si consumieron sustancias prohibidas”, detalló uno de los efectivos.

Los perros fueron trasladados a un lugar seguro —cuyo punto no se reveló por razones de seguridad— donde permanecen bajo supervisión veterinaria, a la espera de ser derivados a ONGs y hogares de tránsito.

Un circuito que mueve dinero y maltrato

El personal que participó del operativo remarcó que los galgos rescatados son animales jóvenes, de entre año y medio y tres años, utilizados en su etapa de mayor rendimiento. “Después de eso, muchos quedan descartados”, lamentó un integrante del equipo.

También explicaron cómo eran alimentados para competir: cerca de un kilo de carne molida por día, zanahoria, manzana rallada y otros suplementos. “Están bien alimentados, pero no por bienestar, sino porque son un vehículo económico”, indicaron.

Las carreras están prohibidas desde 2016

La causa avanza bajo los cargos de:

Maltrato y crueldad animal

Violación a la Ley 27.330 , que prohíbe las carreras de perros

Posible uso de medicamentos prohibidos en animales

El abogado especialista en derecho animal que interviene en el caso valoró el accionar policial: “El procedimiento es elogiable. Las carreras someten a los galgos a estrés físico y psíquico, muchas veces potenciados con sustancias estimulantes. Esto va en detrimento total de su salud”.

Además, enfatizó la responsabilidad social en este tipo de delitos: “Así como se dice que sin clientes no hay trata, acá sin público que asista y promueva las carreras no existiría esta actividad ilícita”.

¿Qué pasará con los perros rescatados?

Mientras la justicia continúa con la investigación, el objetivo inmediato es garantizar que los animales puedan ser entregados a familias o entidades protectoras, donde reciban cuidados adecuados y una vida acorde a su bienestar.

“Ojalá puedan reintegrarse a un entorno normal y dejar atrás el maltrato que sufrieron”, expresó el subcomisario que encabezó el procedimiento.

El operativo marca un precedente importante para la aplicación de la ley contra las carreras ilegales y refuerza el rol de la denuncia ciudadana en casos de maltrato animal.