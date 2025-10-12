Carne y pollo en mal estado: decomisaron más de 600 kilos en Alvear

En un operativo de la Dirección de Ganadería junto a la Policía Rural incautaron 670 kilos de carne bovina y pollo en General Alvear por falta de higiene y refrigeración. Además, en Las Heras se constató una faena clandestina y se tomaron muestras para laboratorio.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería de Mendoza, llevó adelante un operativo en General Alvear que terminó con el decomiso de 670 kilos de carne bovina y pollo que se encontraban en condiciones inadecuadas para el consumo.

El procedimiento se realizó de manera conjunta con la Policía Rural, en el marco de los controles habituales que buscan prevenir la venta y el transporte ilegal de productos cárnicos.

Según informaron desde la cartera provincial, la carne era trasladada sin cumplir con los requisitos básicos de higiene ni con la temperatura adecuada de conservación, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Ante esta situación, personal de la Dirección de Ganadería procedió al decomiso inmediato de la carga. “ Cuando se detectan estos casos, donde no se cumple con ninguna de las normativas específicas de traslado en materia de higiene y refrigeración, la dirección tiene el poder de decomisar la mercadería para su posterior desnaturalización”, explicaron.

Roberto Ríos, director de Ganadería destacó que esta acción fue el resultado de un trabajo conjunto con efectivos de la Policía Rural, que detectaron dos vehículos transportando alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano.

Ríos también subrayó que el Ministerio de Producción mantiene una política activa para fortalecer la producción ganadera en Mendoza, con programas y líneas de financiamiento destinadas a mejorar las condiciones del sector y desalentar prácticas ilegales.

Una vez incautada, la mercadería pasa por un proceso de desnaturalización química, que la vuelve inutilizable para el consumo. Posteriormente, los restos son enterrados en el basurero municipal de General Alvear, donde se completa su descomposición natural.

Otro operativo en Las Heras

Además, desde la Dirección de Ganadería informaron que se realizó otro procedimiento en el departamento de Las Heras, donde se detectó una faena clandestina. En el lugar se tomaron muestras de carne que fueron enviadas al laboratorio provincial en Alvear para su análisis.

Según la normativa vigente, no está permitido el consumo de carne equina en Mendoza ni en el resto del país. No obstante, sí se autoriza la cría con fines de exportación, destinando los animales a frigoríficos habilitados en otras provincias, como Córdoba.