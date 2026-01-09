Carabineros recuperaron la camioneta que le robaron a una familia mendocina en Concón

El vehículo fue localizado en Coquimbo tras un control de rutina, donde la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria permitió detectar irregularidades en la documentación y derivó en la detención de dos sospechosos.

Una familia mendocina que vacacionaba en Concón, Chile, sufrió el robo de su camioneta Toyota SW4 a fines de diciembre. El vehículo fue sustraído en la puerta del edificio donde se alojaban, en la zona de Bosques de Montemar, generando preocupación entre turistas argentinos que viajan al país vecino durante la temporada de verano.

Diez días después, la camioneta fue localizada en la Región de Coquimbo, al norte de Valparaíso, durante un control vehicular de Carabineros. Los efectivos detectaron el nerviosismo de los ocupantes y la falta de documentación en regla, lo que motivó una revisión más profunda.

La clave para confirmar el origen del vehículo fue la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que aún conservaba en el parabrisas. “Este trabajo de revisión permitió establecer que la patente no concordaba con el vehículo, ya que se trataba de una numeración nacional, pero el automóvil mantenía sellos argentinos”, explicó la capitana Camila Bravo, de la Segunda Comisaría de Coquimbo.

Dos ciudadanos chilenos fueron detenidos por el delito. El conductor no tenía licencia de conducir ni documentación válida del vehículo, lo que reforzó las sospechas de los uniformados. La investigación quedó a cargo de la fiscalía local, que deberá determinar la responsabilidad de los implicados.

Especialistas en seguridad vial remarcan la importancia de los controles preventivos. El abogado penalista Andrés Figueroa señaló que “la detección de irregularidades en la documentación es uno de los mecanismos más efectivos para combatir el robo transnacional de vehículos”. Por su parte, el analista en seguridad urbana Marcelo Ballari advirtió que “los turistas deben extremar medidas de autocuidado y evitar dejar vehículos en la vía pública, especialmente en zonas de alta circulación”.

El caso generó alarma entre los mendocinos y argentinos que viajan a Chile, ya que en los últimos años se han registrado varios robos de vehículos en zonas turísticas como Reñaca y Concón. La recuperación de la camioneta, sin embargo, muestra la eficacia de los controles vehiculares y la necesidad de reforzar la cooperación entre fuerzas de seguridad de ambos países.

La familia afectada recibió la noticia con alivio, aunque el episodio expone la vulnerabilidad de los turistas frente a delitos en destinos de alta concurrencia. La seguridad en los viajes internacionales vuelve a ser tema de debate, con especialistas que insisten en la necesidad de protocolos más estrictos y campañas de prevención.