Caputo y Adorni visitarán Mendoza para inaugurar el parque solar El Quemado

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la visita de Luis Caputo y Manuel Adorni a Mendoza para inaugurar el parque solar El Quemado, el proyecto energético más importante del RIGI.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que este jueves llegarán a Mendoza dos de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei. Se trata del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes participarán de la inauguración del parque solar El Quemado, considerado uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

La visita oficial se realizará en el departamento de Las Heras, donde se encuentra el parque solar fotovoltaico desarrollado por YPF Luz junto a Emesa, la empresa energética mendocina.

El acto contará además con la presencia de Horacio Marín, CEO de YPF, y será encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien recibirá a los funcionarios nacionales al mediodía.

El proyecto El Quemado fue el primero aprobado dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales programas impulsados por el Gobierno nacional para atraer inversiones privadas al país.

Cómo es el parque solar más grande del país

El parque solar se ubica a unos 13 kilómetros de Jocolí, en una zona estratégica por sus condiciones de radiación solar. En esta primera etapa contará con más de 300 mil paneles bifaciales instalados sobre unas 350 hectáreas, con una inversión cercana a los 220 millones de dólares.

Según detallaron desde el proyecto, la capacidad instalada total alcanzará los 305 MW, energía suficiente para abastecer a más de 274 mil hogares.

Además, se estima que permitirá evitar la emisión de más de 455 mil toneladas de dióxido de carbono por año, posicionándose como una de las obras energéticas más relevantes de Mendoza y de la Argentina.

La inauguración de El Quemado representa una apuesta fuerte tanto para el Gobierno de Mendoza como para la administración de Javier Milei.

El proyecto quedó bajo el paraguas del RIGI, el esquema de beneficios fiscales y regulatorios que busca incentivar grandes inversiones en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura. Desde el oficialismo destacan que este tipo de iniciativas permiten generar empleo, ampliar la matriz energética y atraer capitales internacionales.

La visita de Adorni en medio de cuestionamientos

La llegada de Manuel Adorni a Mendoza se producirá además en un contexto de tensión política, luego de las investigaciones y cuestionamientos vinculados a su patrimonio, gastos y operaciones inmobiliarias.

Pese a ello, desde la Casa Rosada ratificaron su continuidad dentro del Gobierno y el propio presidente Javier Milei salió públicamente a respaldarlo. Por su parte, el ministro Luis Caputo aseguró recientemente que las polémicas alrededor del funcionario “no afectan la llegada de inversiones” al país.